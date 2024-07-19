انقطاع خدمات مايكروسوفت عالميا يعطل مستشفيات ومطارات ومصارف ومراكز تجارية ووسائل إعلام

بقلم: يورونيوز

تسبب خلل في خدمات مايكروسوفت بتوقف الملاحة الجوية في عدد من الدول إضافة إلى تعطل الخدمات المصرفية وشركات مختلفة في جميع أنحاء العالم

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واستمرت الأعطال المتصاعدة بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجيًا على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.

وسجل الموقع الإلكتروني DownDectector، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي يبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في شركات Visa وADT Security وAmazon، وشركات الطيران بما في ذلك American Airlines وDelta.

من ناحيتها ذكرت وسائل الإعلام في أستراليا أن شركات الطيران ومزودي خدمات الاتصالات والبنوك وشركات البث الإعلامي تعطلت بسبب فقدانها إمكانية الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر. وقالت بعض البنوك النيوزيلندية إنها تعطلت أيضًا.

وقد نشر موقع Microsoft 365 على X أن الشركة ”تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة لتخفيف التأثير بطريقة أكثر ملاءمة“ وأنهم ”يلاحظون اتجاهًا إيجابيًا في توافر الخدمة“، تزامانا مع ذلك تزايدت الاضطرابات الكبيرة التي أبلغت عنها شركات الطيران والمطارات.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن شركات الطيران يونايتد وأمريكان ودلتا وأليجيانت قد تعطلت جميعها.

كما تعطلت شركات الطيران والسكك الحديدية ومحطات التلفزيون في المملكة المتحدة بسبب مشاكل الكمبيوتر. ومن بين المتضررين شركة الطيران الاقتصادي ريان إير، ومشغلي القطارات TransPennine Express و Govia Thameslink Railway، بالإضافة إلى محطة Sky News التلفزيونية.

وقالت شركة ريان إير: ”نحن نعاني حاليًا من اضطراب في جميع أنحاء الشبكة بسبب انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي من طرف ثالث وهو أمر خارج عن سيطرتنا“. ”ننصح جميع المسافرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع المحدد.“

وقد تم الإبلاغ عن مشاكل واسعة النطاق في المطارات الأسترالية، حيث ازدادت طوابير الانتظار وتقطعت السبل ببعض المسافرين بسبب تعطل خدمات تسجيل الوصول عبر الإنترنت وأكشاك الخدمة الذاتية. وقد اصطف المسافرون في ملبورن لأكثر من ساعة لإنهاء إجراءات السفر.

وقال مطار سخيبول في أمستردام على موقعه الإلكتروني إن الانقطاع كان له ”تأثير كبير على الرحلات الجوية“ من وإلى المركز الأوروبي المزدحم. جاء الانقطاع في أحد أكثر الأيام ازدحامًا في العام بالنسبة للمطار، في بداية العطلة الصيفية للكثير من الناس.

أما في ألمانيا، فقد قال مطار برلين صباح يوم الجمعة إنه ”بسبب عطل فني، سيكون هناك تأخير في تسجيل الوصول“. وقال المطار إنه تم تعليق الرحلات الجوية حتى الساعة العاشرة صباحًا (0800 بتوقيت جرينتش)، دون ذكر تفاصيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي مطار ليوناردو دافنشي في روما، سجلت بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة تأخيرا

وشملت حالات الانقطاع التي تم الإبلاغ عنها في أستراليا على الموقع بنوك NAB وCommonwealth وBendigo، وشركات الطيران فيرجن أستراليا وكانتاس، بالإضافة إلى مزودي خدمات الإنترنت والهاتف مثل Telstra.

ولم تتمكن وكالات الأنباء في أستراليا - بما في ذلك قناة ABC و Sky News - من البث على قنواتها التلفزيونية والإذاعية، وأبلغت عن إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز. وقام بعض مذيعي الأخبار بالبث المباشر عبر الإنترنت من مكاتبهم المظلمة، أمام أجهزة كمبيوتر تظهر عليها ”شاشات الموت الزرقاء“.

كما طال العطل بعض محلات السوبر ماركت والمتاجر بسبب انقطاع نظام الدفع، وقال مصرفا ASB و Kiwibank النيوزيلنديان إن خدماتهما كانت معطلة.