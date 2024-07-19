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"المسيّرة يافا" تضرب تل أبيب.. هجوم حوثي في قلب إسرائيل يسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحبثون في منطقة سقوط المسيرة يافا التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحبثون في منطقة سقوط المسيرة يافا التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب Copyright Oded Balilty AP
Copyright Oded Balilty AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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تبنّى الحوثيون اليوم غارة بطائرة دون طيار في الصباح الباكر ضربت جزءًا من وسط تل أبيب بالقرب من السفارة الأمريكية، ممّا تسبب في مقتل إسرائيلي في الخمسين من عمره وإصابة عدد آخر

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وتردّدت أصداء الغارة الجوية في الشوارع، وتناثرت الشظايا والزجاج على نطاق واسع. وأطلق الحوثيون مرارا وتكرارا طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل طوال الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث باسم الحوثيين في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأهداف العديدة للجماعة في اليمن. وزعم الحوثيون أن طائراتهم بدون طيار الجديدة يمكنها تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وفي المقابل قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم التّعرف على هذه الطائرة المسيّرة والمحمّلة بالمتفجرات منذ يوم الخميس. وعزا تأثيرها إلى "خطأ بشري". ولم يتغير تقييم الجيش للتهديدات الجوية ، إذ وفقا لمسؤوليه، يحاول خصوم إسرائيل شن مثل هذه الضربات منذ أشهر.

الشرطة الإسرائيلية تحقق في مكان الانفجار المميت في تل أبيب ، إسرائيل (19 يوليو 2024)
الشرطة الإسرائيلية تحقق في مكان الانفجار المميت في تل أبيب ، إسرائيل (19 يوليو 2024)Oded Balilty/Copyright 2024 The AP All rights reserved

وجاءت الغارة الحوثية بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أن إحدى غاراته الجوية أدت إلى مقتل قائد في حزب الله ومسلّحين آخرين جنوب لبنان. ولم تشنّ إسرائيل حتى الآن هجمات ضد الحوثيين، مما سمح لحلفائها بأخذ زمام المبادرة، بينما تتركّز جهودها على الحرب في غزة والقتال المستمر مع جماعة حزب الله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب إن انفجار يوم الجمعة وقع حوالي الساعة 3 و10 دقائق صباحا، وترددت أصداؤه في البلدات المجاورة وأدّى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل. وقال قائد منطقة تل أبيب، بيريتس عمار، إنّ الضّباط لم يتمكنوا من تحديد نقطة الاتصال، مما يشير إلى أنّ الانفجار وقع في الهواء. وأضاف أنّ "قوة الانفجار تسبّبت في أضرار لم تكن كبيرة ولكنّها امتدت إلى مساحة كبيرة... في الوقت الحالي لا نعرف ما هو الجسم".

عدّاء يتحدّث مع شرطي إسرائيلي أثناء تحقيقه في مكان انفجار مميت في تل أبيب، إسرائيل (19 يوليو 2024)
عدّاء يتحدّث مع شرطي إسرائيلي أثناء تحقيقه في مكان انفجار مميت في تل أبيب، إسرائيل (19 يوليو 2024) Oded Balilty/Copyright 2024 The AP All rights reserved

تمتلك إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد المستويات قادر على اعتراض التهديدات التي تتراوح من الصواريخ الباليستية طويلة المدى إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ قصيرة المدى. وقد اعترضت هذه الأنظمة آلاف المقذوفات طوال الحرب. لكنّ المسؤولين يحذّرون من أنّها ليست فعالة بنسبة 100%، ويبدو أن الأنظمة واجهت صعوبات في صدّ الطائرات بدون طيار الهجومية الصغيرة التي يصعب اكتشافها. ولم يكن من الواضح ما هو النظام الذي تم نشره، إن وجد.

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