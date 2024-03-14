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القيادة الوسطى الأمريكية: تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون

في هذه الصورة التي نشرتها البحرية الأمريكية، تعبر سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس كارتر هول" والسفينة الهجومية البرمائية يو إس إس باتان مضيق باب المندب في 9 أغسطس 2023.
في هذه الصورة التي نشرتها البحرية الأمريكية، تعبر سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس كارتر هول" والسفينة الهجومية البرمائية يو إس إس باتان مضيق باب المندب في 9 أغسطس 2023. Copyright Mass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الأمريكي أنه نجح في تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أنه "في 13 مارس / آذار بين الساعة الثانية صباحا و 4:50 مساء (بتوقيت صنعاء) ، أطلق إرهابيون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. ولم يصيب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

وأضافت في بيانها أن "القيادة المركزية الأمريكية نجحت في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها". 

وأشارت القيادة الوسطى للولايات المتحدة، أنه "تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وعكف الحوثيون على تنفيذ هجمات استهدفت سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة مما أدى إلى تعطيل الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون تلك السفن تضامناً مع الفلسطينيين وأكدوا سابقاً أنها لن تتوقف سوى بانتهاء الحرب الإسرائيلية.

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