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عاجل. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف ميناء الحديدة في اليمن

المقاتلون الحوثيون ينظمون مسيرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة وضد الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على اليمن، في صنعاء، اليمن، الاثنين 29 يناير، 2024.
المقاتلون الحوثيون ينظمون مسيرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة وضد الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على اليمن، في صنعاء، اليمن، الاثنين 29 يناير، 2024. Copyright Osamah Abdulrahman/AP
Copyright Osamah Abdulrahman/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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قتل عدد من اليمنيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في هجوم شنّته إسرائيل على اليمن.

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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله أن إسرائيل شنت هجوماً في اليمن.

وأكد مسؤول إسرائيلي لـ "أكسيوس" أن الضربة تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تم تشكيله لمواجهة هجمات الحوثيين.

وأفادت هيثة البث الإسرائيلية بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على مدينة الحديدة غرب اليمن".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف في اليمن تمّ باستخدام 12 طائرة من طراز F-35.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "طائراتنا الحربية شنت غارات على أهداف لنظام الحوثي بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن".

وأشار إلى أن "الغارات على اليمن رد على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الماضية".

وذكرت وسائل اعلام تابعة لأنصار الله أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وقال الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام عقب الهجمات الإسرائيلية أن "العدوان الإسرائيلي على اليمن سيزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".

وأضاف : "الضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة هو حلم لن يتحقق".

ونقل الإعلام الحوثي عن وزارة الصحة وقوع قتلى وجرحى إثر الغارات.

وتمّ التداول بمقاطع فيديو عبر منصة X أظهرت القصف الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد جلسة لمجلس الوزراء الأمني المصغر، يوم السبت، للموافقة على الضربة. وهو اجتماع غير اعتيادي إلى حد كبير، حيث شارك فيه العديد من الوزراء الملتزمين دينياً وفقاً لـ موقع "أكسيوس" .

ويأتي ذلك رداً على الهجوم الذي نفذه الحوثيون أمس على تل أبيب بطائرة مسيرة.

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