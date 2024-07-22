شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد توثق استهدافه مواقع تابعة للحوثيين في اليمن

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي الأحد، لقطات مصورة توثق استهدافه مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

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وتظهر المشاهد صواريخ تضرب رافعات كبيرة.

واستهدفت إسرائيل السبت ميناء الحديدة اليمني، رداً على هجوم نفذته جماعة أنصار الله على تل أبيب باستخدام مسيرة "يافا" يوم الجمعة.

وأعلنت الدولة العبرية، أن الضربات الجوية، التي نُفذت باستخدام طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز F-15 و F-35، كانت رداً على مئات الهجمات الحوثية. وبعد ساعات من الضربات، أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

هذا التصعيد يهدد بفتح جبهة جديدة، في وقت تخوض فيه إسرائيل مواجهات على جبهات متعددة في المنطقة.

وذكرت وزارة الصحة اليمنية، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 83 آخرين، معظمهم بحروق شديدة.