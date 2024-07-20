حياة جديدة من بين الركام: إنقاذ جنين من رحم أم قُتلت في غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات

بقلم: يورونيوز

نجا رضيع المرحومة علا الكرد، بعد أن تمكّن طاقم طبّي من إخراجه من رحم أمّه الميتة جرّاء غارة جوّية إسرائيلية.

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وهرعت الطّواقم الطبية، في قطاع غزة يوم الجمعة، إلى غرفة الولادة لإنقاذ جنين ماتت والدته وهي حامل به، في الشهر التاسع، بعد أن تم إحضار جثتها إلى المستشفى.

بعد ذلك بوقت قصير، تم وضع الرّضيع في حاضنة في مستشفى الأقصى شمال غزة. وأكّد الدكتور خليل دجران أنّه في حالة صحيّة مستقرّة لكنه يعاني من نقص في الأكسجين.

يقبع الرّضيع الذي تم إنقاذه من رحم والدته في حاضنة في مستشفى الأقصى شمال غزة AP Photo

ولقيت علا الكرد مصرعها إلى جانب 7 أشخاص آخرين، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات للاّجئين وسط غزة.

وقد أصيب زوجها، أنس ياسين، في نفس الغارة ويجري علاجه في المستشفى ذاته الذي تتم فيه رعاية ابنه البكر في انتظار اختيار إسم له.

وكانت علا الكرد، التي لم تتجاوز عامها الخامس والعشرين، قد نجت من الموت قبل أربعة أشهر في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل والديها وعدد من أشقّائها.

يذكر أنّ حرب إسرائيل على غزة خلّفت آلاف القتلى من النساء والأطفال وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع.