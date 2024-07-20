Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

صحيفة "ذا صن": قنّاص على السطح يدفع الملك تشارلز وقرينته إلى الهرب من ميدان عام

الملك تشارلز والملكة كاميلا (17-7-2024)
الملك تشارلز والملكة كاميلا (17-7-2024) Copyright Chris Jackson/Getty
Copyright Chris Jackson/Getty
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشفت صحيفة ذا صن عن سبب مغادرة أفراد العائلة المالكة بشكل مفاجأ إحدى التظاهرات في جيرسي هذا الأسبوع.

اعلان

فقد تم إخراج الملك تشارلز والملكة كاميلا من مكان عام في وقت سابق بعد أن رصدت الشرطة رجلاً على سطح أحد المنازل القريبة، مما أثار المخاوف من أن يكون قنّاصا يحاكي محاولة اغتيال دونالد ترامب منذ أيام.

وكان أفراد العائلة المالكة في زيارة إلى سانت هيلير، عاصمة جزيرة جيرسي الثرية، وهي إقليم بريطاني، يوم الاثنين، عندما هرع إليهم المساعدون لحمايتهم ونقلهم من نزهة عامة إلى فندق قريب.

كان حينها مات تايلور، مؤسس شركة جيرسي سي سالت، يتحدث إلى الملك عندما انطلق الإنذار الأمني، وظهر رجال الشرطة وأمسكوا به قائلين: "عليه أن يذهب الآن".

تشارلز وكاميلا قبل إعتلائهما عرش بريطانيا (4-7-2005)
تشارلز وكاميلا قبل إعتلائهما عرش بريطانيا (4-7-2005)Chris Jackson/Getty

وأبلغت مصادر صحيفة ذا صن أنّ الرجل شوهد على سطح يطل على ميدان التحرير، حيث كان الملك والملكة يحيّيان المهنّئين. ولم يستجب قصر باكنغهام لطلب التعليق من صحيفة ذا صن، وعادةً لا يعلق القصر على القضايا الأمنية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في الذكرى الـ 50 لغزو قبرص : احتفالات تركية ورثاء يوناني

حياة جديدة من بين الركام: إنقاذ جنين من رحم أم قُتلت في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

شاهد: طلقات مدفعية في مناطق بريطانية مختلفة احتفالاً بذكرى تتويج الملك تشارلز الثالث

العائلات الملكية اغتيال بريطانيا الملك تشارلز الثالث