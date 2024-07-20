صحيفة "ذا صن": قنّاص على السطح يدفع الملك تشارلز وقرينته إلى الهرب من ميدان عام

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة ذا صن عن سبب مغادرة أفراد العائلة المالكة بشكل مفاجأ إحدى التظاهرات في جيرسي هذا الأسبوع.

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فقد تم إخراج الملك تشارلز والملكة كاميلا من مكان عام في وقت سابق بعد أن رصدت الشرطة رجلاً على سطح أحد المنازل القريبة، مما أثار المخاوف من أن يكون قنّاصا يحاكي محاولة اغتيال دونالد ترامب منذ أيام.

وكان أفراد العائلة المالكة في زيارة إلى سانت هيلير، عاصمة جزيرة جيرسي الثرية، وهي إقليم بريطاني، يوم الاثنين، عندما هرع إليهم المساعدون لحمايتهم ونقلهم من نزهة عامة إلى فندق قريب.

كان حينها مات تايلور، مؤسس شركة جيرسي سي سالت، يتحدث إلى الملك عندما انطلق الإنذار الأمني، وظهر رجال الشرطة وأمسكوا به قائلين: "عليه أن يذهب الآن".

تشارلز وكاميلا قبل إعتلائهما عرش بريطانيا (4-7-2005) Chris Jackson/Getty

وأبلغت مصادر صحيفة ذا صن أنّ الرجل شوهد على سطح يطل على ميدان التحرير، حيث كان الملك والملكة يحيّيان المهنّئين. ولم يستجب قصر باكنغهام لطلب التعليق من صحيفة ذا صن، وعادةً لا يعلق القصر على القضايا الأمنية.