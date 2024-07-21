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شاهد: مهرجان فخر المثليين السنوي في براتيسلافا السلوفاكية يركز على دعم الأقليات والتنوع

من مسيرة دعم المثليين في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا
من مسيرة دعم المثليين في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مهرجان فخر المثليين السنوي في براتيسلافا السلوفاكية يركز على دعم الأقليات والتنوع

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أقيم مهرجان فخر المثليين السنوي الرابع عشر يوم السبت في براتيسلافا، وهو أكبر حدث عام للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً (LGBT+) يقام في العاصمة السلوفاكية.

ووفقًا للمنظمين، كان موضوع مهرجان هذا العام مخصصًا لتنوع الثقافة السلوفاكية وتعزيز دعم الأقليات.

وتميز المهرجان، الذي حمل شعار "قوس قزح برايد - لجميع العائلات"، بمجموعة من العروض الموسيقية والرقصية والمسيرات التي جابت شوارع براتيسلافا. كما شمل المهرجان العديد من المناقشات والفعاليات حول قضايا LGBTQ+.

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