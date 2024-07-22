بقلم: يورونيوز

شاهد: زعيم أكبر حزب شيوعي في نيبال يتولى رئاسة الوزراء بدعم برلماني ساحق

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حصل رئيس الوزراء النيبالي المعين حديثا، خادجا براساد أولي، على دعم كبير من البرلمان، حيث صوت أكثر من ثلثي الأعضاء لصالحه في اقتراح الثقة الذي جرى يوم الأحد.

حقق أولي تأييد أعضاء حزبه الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) وتحالفه الرئيسي، حزب المؤتمر النيبالي، بالإضافة إلى دعم عدة أحزاب صغيرة.

وخلال التصويت في مجلس النواب، أيد 188 من أصل 275 عضوا اقتراح الثقة بأولي، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس النواب ديف راج غيميري.

تولى أولي رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة نتيجة انسحاب حزبه من التحالف.

وبعد التصويت، قوبل أولي بالتصفيق الحار من الأعضاء المؤيدين، الذين اصطفوا لمصافحته وتهنئته.