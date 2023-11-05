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شاهد: نيباليون يستعدون لحرق جثث ضحايا الزلزال

طقوس دفن هندوسية لضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال يوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023.
طقوس دفن هندوسية لضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال يوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023. Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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زيِّن الناجون من زلزال نيبال المميت من جاجاركوت، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال، جثث الموتى بأزهار قطيفة برتقالية ويحملونها على سفوح التلال إلى موقع حرق الجثث، وهو طقس هندوسي.

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ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات أقصى غرب نيبال الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر الجمعة على عمق 18 كيلومتراً

وتم نقل الجثث الـ13 يوم الأحد إلى ضفاف نهر بهيري ووضعها في محارق مصنوعة من الخشب المكدس. وردد الكهنة صلوات هندوسية بينما بكى أفراد الأسرة وهم يغطون جثث أحبائهم بالورود قبل إشعال النار فيها في مراسم حرق الجثث.

وينحدر الأشخاص الثلاثة عشر من قرية تشيوري في منطقة جاجاركوت، التي قالت السلطات إنها كانت مركز الزلزال، وتأكدت فيها وفاة 105 أشخاص على الأقل. 

وقال مسؤولون إن 52 آخرين قتلوا في منطقة روكوم المجاورة. وأصيب نحو 184 شخصا.

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