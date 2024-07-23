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حرب غزة: إخلاء قسري للمواصي وقصف مكثف على خان يونس وإسرائيل تقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

قصف إسرائيلي مكثف على مواصي خان يونس22/07/2024
قصف إسرائيلي مكثف على مواصي خان يونس22/07/2024 Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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القصف الدموي على خان يونس جاء وسط ظروف صحية مأساوية فمستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية واستخدام اسرائيل سلاح المياه في تعطيش الفلسطينيين حيث انخفضت حصة الفرد إلى أقل من 5 ليترات يوميا.

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تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ290 وسط قصف لا يهدأ حصد أرواح العشرات من القتلى والجرحى، وشهدت خان يونس أبشع هذه المجازر بعد أن أعلنت وزارة الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن 77 فسلطينيا على الأقل قتلوا قتلوا في قصف جوي على شرقي المدينة، كما لقي 4 آخرين مصرعهم هذا الثلاثاء في قصف على جباليا.

وكان الجيش الإسرائيلي كان أجبر النازحين في مواصي خان يونس على الرحيل مجددا ومنهم من واجه هذا الممصير للمرة الثامنة.

ومع التعنت الذي أظهره وإصراره على شروطه بغية إفشال صفقة وقف النار وتبادل الأسرى، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يلقي خطابا أمام الكونغرس وسط عاصفة انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي. وأوعز نتنياهو إلى فريق التفاوض الإسرائيلي الذهاب إلى الدوحة الخميس أي بعد عودته من الولايات المتحدة.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ291

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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