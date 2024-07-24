عُمّال الإغاثة: إجلاء 16 طفلاً من غزة لتلقّي العلاج في إسبانيا "قطرة في محيط"

بقلم: يورونيوز

للمرة الأولى يُنسّق الاتحاد الأوروبي عمليّة إجلاء طبيّ لمرضى من غزة، حيث نُقل اليوم 16 طفلاً عبر القاهرة إلى إسبانيا.

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يُرحّب العاملون في المجال الإنساني بهذه اللفتة لكنّهم يقولون إنها "قطرة في محيط" في الوقت الذي يستمر فيه الأطفال في المعاناة جرّاء فضاعات الحرب في غزة، مشذّذين على أنّ المئات الآخرين يحتاجون إلى العلاج.

ووفقًا لوزارة الصحّة الإسبانية، سيتم نقل الأطفال الذين تم إجلاؤهم، ومنهم 13 مصابا بجروح خطيرة نتيجة الهجوم الإسرائيلي على غزة، إلى مستشفيات في جميع أنحاء إسبانيا يوم الخميس، ويرافقهم 27 من أفراد أسرهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي بتمويل وتنسيق عمليات إجلاء من هذا القبيل منذ اندلاع الحرب في غزة. وأغرق القطاع في أزمة إنسانية أودت بحياة أكثر من 40000 فلسطيني، بينهم حوالي 14000 طفلا.

صورة من فيديو يظهر فيها أطفال يجلسون بين الأنقاض في ملعب اليرموك الرياضي في مدينة غزة (5 يوليو 2024) AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وقالت أسيل بيضون من منظمة الغوث الطبي للفلسطينيين ليورونيوز: "دورك (كطفل في غزة) هو أن تستمر في الهروب من الموت كل يوم، عندما يرسل الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء تهرب إلى منطقة أخرى، ولا تعرف ما إذا كانت عائلتك ستأتي معك".

"عمليات الإجلاء ضرورية، فهي حيويّة. ليس هناك إمكانيّة للحصول على الرّعاية الصحيّة في غزة، لذلك نحن سعداء بأنّ 16 طفلاً على الأقل يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها... لكنّني أعلم أنّ هناك 20000 طفلا مفقودا في غزة. ولدينا عشرات الآلاف من الجرحى. لذا فإنّ هذا الرقم هو مجرد قطرة في محيط. نحن بحاجة إلى إجلاء المئات يوميّاً لنتمكن من إنقاذ عدد من أطفال غزة".

وتأتي هذه العملية بعد أكثر من شهرين من طلب السلطة التنفيذية من الدول الأعضاء في الاتحاد إبداء "استعدادها" لعلاج المصابين الفلسطينيّين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد زوّدت المفوضية بقائمة تضم 109 أطفال جاهزين لنقلهم إلى المستشفيات الأوروبية. ولم تعرض المساعدة علاجهم أو حتى في نقلهم سوى 7 دول من أصل 27 عضوا هي بلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا.

هذا وأُحبطت خطط الإجلاء مؤخراً بعد أن تم الاستيلاء على معبر رفح وإغلاقه في هجوم إسرائيلي أوائل شهر مايو، ممّا أدّى إلى محاصرة المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج، فضلا عن الحدّ من كمية المساعدات الضرورية التي تصل عن طريق البر إلى القطاع المحاصر.

وقالت سارة ديفيز، مسؤولة العلاقات العامة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ”يورونيوز“: ”إن الاحتياجات على الأرض في غزة بعد أكثر من 9 أشهر مهولة" جدا. وعدّلت اليوم منظمة الصحة العالمية عدد المرضى المحتاجين إلى إجلاء عاجل من غزة إلى 14000 مريضا.

ووفقًا لوكالة أكسيوس الإخبارية، تضمّنت محادثات وقف إطلاق النار بين المسؤولين الأمريكيّين والإسرائيليّين والفلسطينيّين الأسبوع الماضي خططًا لإعادة فتح معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة.

أطفال فلسطينيون يفرّون من موقع تعرّض للقصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (13 يوليو 2024) Jehad Alshrafi/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

المجاعة والأمراض العنوان الأبرز للأزمة

وقال مفوّض المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، إنّ: "عمليات الإجلاء الطبي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى" في وقت "تكتظ فيه مستشفيات غزة" و"تأثّر الوصول إلى الرعاية الصحية بشدة بسبب الحرب المستمرة". وأضاف: "يجب على إسرائيل وجميع الجهات الفاعلة أن تواصل الوفاء بالتزاماتها وتسهيل عمليات الإجلاء".

لكنّ الخبراء يحذّرون من أنّ إجلاء المرضى والمصابين وحده لا يمكن أن يعالج بقيّة الأزمات المتعددة التي يواجهها الأطفال في غزة. إذ يعاني آخرون من سوء التغذية الحاد في جيوب القطاع حيث انتشرت المجاعة.

كما يتزايد القلق بشأن انتشار فيروس شلل الأطفال شديد العدوى فيال قطاع بعد اكتشاف المرض في عينات من مياه الصرف الصحي. ويحذّر الخبراء من أنّ الأطفال غير الملقحين هم الأكثر عرضة لهذا الخطر.