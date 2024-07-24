مداهمة مسجد في ألمانيا واعتقالات على خلفية مزاعم عن وجود جماعة تابعة لحزب الله

بقلم: يورونيوز

ألقت أجهزة الأمن الألمانية القبض على مجموعة متهمة بكونها على صلة بحزب الله، اليوم الأربعاء. بحيث داهمت الشرطة 53 منشأة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مسجد "الإمام علي" وهو معروف في هامبورغ.

اعلان

خطوة جاءت بعد سلسلة من عمليات تفتيش في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، إن الأدلة التي تم جمعها في التحقيق ”أكدت الشكوك الخطيرة إلى درجة أننا أوعزنا بفرض حظر حول المسجد اليوم“.

تغريدة DWحول الحادثة

وفي بيان لها، قالت فيزر إن المجموعة الملقاة القبض عليها ”تروج لأيديولوجية إسلامية متطرفة في ألمانيا“. وبأن مساعي الجماعة تندرج ضمن إحداث ثورة في ألمانيا كثورة الخميني في إيران.