هاريس تجمع 200 مليون دولار بعد دعم بايدن وانسحابه من السباق الرئاسي

بقلم: يورونيوز

أعلنت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن جمع تبرعات بلغت 200 مليون دولار منذ أن أصبحت المرشحة الديمقراطية الأبرز للرئاسة الأسبوع الماضي، وذلك في سباقها ضد المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وفي بيان صدر يوم الأحد، أوضحت الحملة أن الجزء الأكبر من هذه التبرعات بنسبة 66% جاء من متبرعين يساهمون لأول مرة في دورة الانتخابات 2024، وذلك بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق ودعمه لهاريس.

بالإضافة إلى التبرعات، انضم أكثر من 170,000 متطوع لدعم حملة هاريس من خلال الاتصال الهاتفي والتجول وجهود أخرى لتحفيز الناخبين، مع بقاء 100 يوم فقط على يوم الانتخابات. وقد نشرت هاريس عبر منصة إكس تعليقاً عبّرت فيه عن امتنانها للدعم الشعبي الذي تلقته حملتها سواء من خلال الجهود الميدانية أو التبرعات.

قال مايكل تايلر مدير الاتصالات في حملة هاريس في مذكرة: "الدعم والحماس لنائبة الرئيس هاريس حقيقيان. ستكون هذه الانتخابات شديدة التقارب، وسيتم تحديدها من قبل عدد قليل من الناخبين في بعض الولايات المحددة".

قامت هاريس بحملة في بيتسفيلد ماساتشوستس يوم السبت، حيثُ جذبت مئات الحضور إلى حملة لجمع التبرعات التي كانت قد نظمت في الأصل عندما كان بايدن لا يزال في صدارة التذكرة الديمقراطية. وكان من المتوقع أن تجمع هذه الفعالية 400,000 دولار، لكنها انتهت بجمع حوالي 1.4 مليون دولار حسبما ذكرت الحملة.

بعد انسحاب بايدن من السباق والتفاف الدعم الديمقراطي حولها بسرعة، حصلت هاريس على تأييد شخصيات بارزة مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، ونائب الأقلية السابقة جيم كلايبورن، والرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأعلن الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما عن دعمهما لهاريس يوم الجمعة الماضي. وقد نشرت هاريس ذلك من خلال فيديو عبر صفحتها في منصة إكس.

وفي فعالية جمع التبرعات يوم السبت، وصفت هاريس نفسها بأنها "المرشحة الأقل حظاً" في السباق، لكنها أكدت أن حملتها تكتسب زخماً.

وأعلنت لجنة "فيوتشر فورورد" أكبر لجنة عمل سياسي في السياسة الديمقراطية، الأسبوع الماضي، أنها حصلت على التزامات مالية بقيمة 150 مليون دولار من المتبرعين خلال أول 24 ساعة بعد انسحاب بايدن ودعمه لهاريس.

وأشار مرشحو الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ إلى أنهم شهدوا أيضاً زيادة في الدعم.