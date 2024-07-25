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بايدن في خطابه للأمة: لهذه الأسباب انسحبت من السباق للانتخابات الرئاسية

الرئيس جو بايدن يخاطب الأمة من البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 24 يوليو 2024.
الرئيس جو بايدن يخاطب الأمة من البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 24 يوليو 2024. Copyright Evan Vucci/ AP
Copyright Evan Vucci/ AP
بقلم:  يورونيوز
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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، دعوة رسمية للناخبين للدفاع عن الديمقراطية في البلاد، موضّحاً في خطابٍ ألقاه في البيت الأبيض أسباب انسحابه من السباق الرئاسي.

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شدّد بايدن على أن ”الدفاع عن الديمقراطية أهم من أي لقب، ولا شيء يمكنه أن يقف في طريق إنقاذ ديمقراطيتنا“.

وقال: ”أنا أقدّس هذا المنصب. لكنني أحب بلدي أكثر".

وتابع بايدن: ”لقد قررت أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي تمرير الشعلة إلى جيل جديد“، مشيراً إلى أنه يريد إفساح المجال ”لأصوات جديدة وشابة، هذه هي أفضل طريقة لتوحيد أمتنا".

وأضاف: ”الشيء العظيم في أمريكا هو أن الملوك والديكتاتوريين لا يحكمون هنا. الشعب هو من يحكم. التاريخ بين أيديكم. السلطة بين أيديكم.“

ووضع بايدن قائمة مهام ثقيلة لأشهره الستة الأخيرة في منصبه، متعهدًا بأن يظل مركزًا على كونه رئيسًا حتى انتهاء ولايته ظهر يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2025.

وأشار إلى أنه سيعمل على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وسيكافح من أجل تعزيز الدعم الحكومي لعلاج السرطان، ومعالجة التغير المناخي، والدفع باتجاه إصلاح المحكمة العليا.

وكان لافتاً تجمع أنصار بايدن خلال إلقائه الخطاب في حديقة الورود حاملين لافتات كتب عليها "شكراً، الرئيس بايدن".

تجمع أنصار بايدن خلال إلقائه الخطاب في حديقة الورود
تجمع أنصار بايدن خلال إلقائه الخطاب في حديقة الورود Mike Stewart/ AP

بدورها، أشارت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير إلى أن أي تشكيك في استقالة بايدن من منصبه قبل الانتخابات "أمر سخيف".

وأوضحت أن قرار انسحاب بايدن لا علاقة له بصحته.

أما ترامب، فعلّق على تصريحات بايدن عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً أن خطاب الرئيس ”كان بالكاد مفهوماً، وسيئاً للغاية!“.

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