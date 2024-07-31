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إسماعيل هنية: ماذا نعرف عنه وما هي أبرز المحطات الرئيسية في حياته؟

يجلس رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في اجتماع مع الرئيس مسعود بيزشكيان في مكتب الرئاسة في طهران، إيران، الثلاثاء 30 يوليو 2024
يجلس رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في اجتماع مع الرئيس مسعود بيزشكيان في مكتب الرئاسة في طهران، إيران، الثلاثاء 30 يوليو 2024 Copyright الرئاسة الإيرانية/ِAP
Copyright الرئاسة الإيرانية/ِAP
بقلم:  يورونيوز
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شهدت مسيرة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، العديد من الأحداث التي شكلت محطات رئيسية في حياته السياسية. وُلد في عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، بعد أن لجأ والداه من مدينة عسقلان إثر النكبة عام 1948. كان هذا المخيم بداية رحلة هنية الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز قادة حماس.

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تخرج هنية من الجامعة الإسلامية في غزة عام 1987، حيث حصل على شهادة في الأدب العربي. خلال سنوات دراسته، انخرط في النشاط السياسي من خلال "الكتلة الإسلامية"، الذراع الطلابي للإخوان المسلمين، التي تطورت لاحقاً إلى حركة حماس. تولى رئاسة مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية بين عامي 1983 و1984.

في عام 1989، اعتقلته السلطات الإسرائيلية بتهمة الانتماء لحركة حماس، وقضى ثلاث سنوات في السجون. بعد الإفراج عنه، نُفي إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث أمضى عاماً مع مجموعة من قادة حماس. بعد عودته إلى غزة في عام 1993، تم تعيينه عميداً للجامعة الإسلامية.

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية إسماعيل هنية، من حركة حماس الإسلامية، يتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس6 مايو 2006
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية إسماعيل هنية، من حركة حماس الإسلامية، يتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس6 مايو 2006ADEL HANA/AP

في عام 1997، عين هنية مساعداً لمؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين. هذا المنصب عزز من دوره القيادي في الحركة، وساهم في صعوده إلى مواقع قيادية بارزة. عقب مقتل عبد العزيز الرنتيسي في عام 2004، أصبح هنية رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة.

إسماعيل هنية مع أحمد ياسين في عام ٢٠٠٣
إسماعيل هنية مع أحمد ياسين في عام ٢٠٠٣LEFTERIS PITARAKIS/AP

في ديسمبر 2005، قاد هنية قائمة "التغيير والإصلاح" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، حيث فازت الحركة بالأغلبية. في فبراير 2006، تولى منصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، بعد فوز حماس في الانتخابات.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية من حركة حماس في مكتب عباس في مدينة غزة يوم السبت، 10 حزيران/يونيو 2006.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية من حركة حماس في مكتب عباس في مدينة غزة يوم السبت، 10 حزيران/يونيو 2006.KHALIL HAMRA/AP

في مايو 2017، انتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفاً لخالد مشعل. قاد الحركة خلال فترة مليئة بالتحولات السياسية والإقليمية في الدول العربية والغربية.

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى اليمين، يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، إلى اليسار، والقيادي في حركة حماس خالد مشعل، في الوسط، في جدة، الثلاثاء 6 ف
العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى اليمين، يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، إلى اليسار، والقيادي في حركة حماس خالد مشعل، في الوسط، في جدة، الثلاثاء 6 فSUHAIB SALEM/AP

قُتل إسماعيل هنية اليوم 31 يوليو 2024، بعد أن أعلنت حركة حماس عن استهدافه بغارة في طهران، حيث قد شارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

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