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رسالة من بزشكيان إلى هنية: نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد نظام الأبارتهايد العنصري مسؤولية إنسانية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت حركة حماس، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى رسالة من الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

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أكد بزشكيان في رسالته، أن دعم إيران للشعب الفلسطيني يمثل واجباً إنسانياً وتكليفاً إسلامياً. 

وأوضح أن "الجمهورية الإسلامية تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري الصهيوني مسؤولية إنسانية وإسلامية".

وأشار بزشكيان إلى أن إيران ستواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع أهدافه السامية واسترداد حقوقه وتحرير القدس الشريف.

وأضاف بزشكيان في رسالته: "أنا شخصياً واثق من أن النصر سيكون حليفاً لفلسطين، بفضل صمود شعبها التاريخي وصمود غزة وبطولة مجاهدي المقاومة الفلسطينية".

وانتخبت إيران قبل أيام الجراح الإصلاحي مسعود بزشكيان خلفا للرئيس الراحل ابراهيم رئيسي الذي قتل مع الوفد المرافق إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية. 

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