بقلم: يورونبوز

لا توفر إسرائيل مدرسة لوكالة أونروا ولا مدرسة حكومية ولا خيام نازحين ولا مستشفى إلا وقصفته وأحرقته، علما ان الفلسطينيين يذهبون إلى هذه المدارس ومراكز النزوح بناء على طلب الجيش بوصفها أمكان آمنة وإحداثيات هذه المراكز معلومة لدى طائرات إسرائيل ومسيراتها

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تدخل الحرب على غزة يومها الـ303 مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي طال خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى ومنازل المدنيين في دير البلح كما طال القصف مدرستي حسن سلامة والنصر خيث لجأ الفلسطينيون إليهما بعد أن دمرت إسرائيل مدراس الأونروا ومدراس خاصة أخرى فضلا عن استهداف ممنهج لخيام النازحين أينما وجدت.

وسط الحرب الوحشية على غزة تدق طبول حرب قد تنشب في المنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران حيث اتهمت الحركة والحكومة الإيرانية الموساد الإسرائيلي بتنفيذ عملية اغنيال القائد السياسي.

أمريكا دفعت بأساطيلها إلى المتوسط لحماية تل أبيب من هجوم قوي من حزب الله وإيران وسارعت لحشد حلف على غرار حلف نيسان/إبريل الماضي من دول عربية وغربية للتصدي لأي هجوم إيراني محتمل.

آخر التطورات في الحرب على غزة في يومها الـ303