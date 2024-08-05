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حرب غزة في يومها الـ 304: الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود بينهم 2 بحالة حرجة جراء حدث أمني في رفح

اشتعال خيام النازحين في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي
اشتعال خيام النازحين في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024
Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الاثنين يومها الـ 204 وسط ترقب عالمي لرد إيراني محتمل خلال الساعات القادمة على الدولة العبرية بعد اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران فجر الأربعاء.

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وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على مختلف أنحاء القطاع، والتي تركزت في الأيام الأخيرة على مراكز الإيواء، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

 أما في ما يتعلق بصفقة التبادل فبات من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد عرقلة أي جهود قد تؤدي إلى وقف الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في غزة. 

إذ ذكرت مصادر عبرية أنه أضاف عددا من الشروط إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، من بينها ترحيل عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم من السجون في إسرائيل إلى الخارج.

بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين، ان رئيس الوزراء أعلن تعليق المفاوضات في انتظار التزام رسمي من الأمريكيين بمواصلة الحرب.

وعلى الجبهة الشمالية المتأهبة بانتظار رد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر، أعلن الحزب اللبناني أنه شن فجر الاثنين  هجمات باستخدام "مسيرات انقضاضية" على مواقع عسكرية إسرائيلية. وقد زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع للبنية التحتية التابعة للحزب في جنوب لبنان.

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