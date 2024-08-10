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شاهد: احتجاجات طلابية حاشدة في بنغلاديش تطالب باستقالة رئيس المحكمة العليا

مظاهرات في بنغلاديش
مظاهرات في بنغلاديش Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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نظم الطلاب في العاصمة البنغالية دكا احتجاجًا حاشدًا يوم السبت خارج المحكمة العليا، مطالبين باستقالة رئيس المحكمة.

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تأتي هذه الاحتجاجات في ظل محاولات الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل، محمد يونس، لاستعادة الاستقرار وتجهيز البلاد لإجراء انتخابات جديدة.

كان محمد يونس قد تولى منصب رئيس الحكومة المؤقتة بعد أن أدت الاحتجاجات الشعبية إلى إجبار رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، على التنحي في وقت سابق هذا الأسبوع.

 حسينة، التي واجهت موجة من الاحتجاجات الطلابية ضد نظام الحصص الوظيفية، فرّت إلى الهند بعد تصاعد الاحتجاجات ضد حكمها الاستبدادي الذي دام 15 عامًا.

الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مؤخراً أسفرت عن مقتل مئات المحتجين. 

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