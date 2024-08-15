ترامب يطالب محكمة أميركية بتأجيل النطق في قضيته إلى ما بعد الانتخابات

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الحالي عن الحزب الجمهوري بتأجيل النظر في قضيته الجنائية حتى ما بعد الانتخابات الأميركية.

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طلب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق تأجيل النطق بالحكم -إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية- في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال التي دفعها مقابل الصمت في نيويورك.

وقال محامي المرشح الجمهوري الحالي إن الحكم على ترامب قبل سبعة أسابيع من يوم الانتخابات، أي في الـ 18 من أيلول/ سبتمبر وهو الموعد المقرر لأخذ الحكم في القضية، من شأنه أن يؤثر في الانتخابات.

دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي يوم الأربعاء 14 أغسطس آب 2024 في آشيفيل بولاية كارولينا الشمالية ا ب

وكتب محامي ترامب تود بلانش في رسالة بعثها إلى قاضي المحكمة الأربعاء أنه لا داعٍ للتسرع.

وأضاف أن تأخير إصدار القرار من شأنه أن يعطي ترامب الوقت الكافي لمعرفة الخطوات التالية التي يجب أن يتخذها، خاصة بعد أن كان من المتوقع أن يحكم قاضي المحكمة خوان م. ميرشان في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي على طلبٍِ بإلغاء الحكم كان الدفاع قد قدمه، وبعد رفض القضية بسبب حكم الحصانة الرئاسية الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في يوليو تموز.