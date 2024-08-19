مغن إسرائيلي شهير دعا إلى محو غزة وإبادة شعبها.. والنيابة العامة أوصت بفتح تحقيق ثم عدَلت

دعا النائب العام الإسرائيلي عميت آيسمان، إلى فتح تحقيق جنائي ضدّ المغني الإسرائيلي إيال غولان، بسبب دعوته إلى إبادة غزّة والتحريض على العنف ضد سكانها.

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وقد أفادت قناة كان يوم الإثنين أنّ غولان، أدلى بتصريحات بعد أيام من الهجوم، دعا فيها إلى "محو غزة" و"عدم ترك أي شخص هناك". ورغم عدم وضوح توقيت التصريحات التي يتم التحقيق بشأنها، فقد استخدم غولان كلمات مشابهة خلال مقابلة مع القناة 14 في 15 أكتوبر/تشرين الأوّل، بينما كان يغنّي أمام الجنود في الميدان.

وقد قرر المدعي العام عدم فتح تحقيق مع غولان

ويُعتبر التحريض على العنف جريمة خطيرة بموجب القانون الإسرائيلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد أثارت هذه التعليقات مخاوف بشأن تصاعد التوتر، مما يجعل العواقب القانونية مهمة.

يشار إلى أنّ غولان يعاني اضطرابات نفسية وهو متورّط في قضايا تهرب ضريبي واحتيال في عام 2014، كما كان موضوع اتهامات تتعلق بجرائم جنسية ضد القاصرين.