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رحيل ماريا برانياس موريرا: أكبر معمرة في العالم تودع الحياة عن عمر 117 عاما

أكبر معمّرة في العالم توفيت عن سن 117 سنة
أكبر معمّرة في العالم توفيت عن سن 117 سنة Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يويونيوز
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توفيت الإسبانية ماريا برانياس موريرا، أكبر معمرة في العالم، عن عمر يناهز 117 عامًا، بعد حياة طويلة شهدت العديد من الأحداث التاريخية المهمة، بما في ذلك حربين عالميتين ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية، بالإضافة إلى وباء كوفيد 19.

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عاشت برانياس العقدين الأخيرين من حياتها في دار رعاية في إسبانيا، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في مارس الماضي. وُلدت في سان فرانسيسكو عام 1907، وعادت عائلتها إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

قبل وفاتها، كتبت برانياس رسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "لقد اقترب الوقت. لا تبكِ، فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل شيء، لا تعاني من أجلي، فأينما ذهبت، سأكون سعيدة".

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على الرغم من تقدمها في السن، كانت برانياس تتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب، وكانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تتواصل مع متابعيها.

بعد وفاتها، أصبحت اليابانية توميكو إيتوكا، التي تبلغ من العمر 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.

المصادر الإضافية • أب

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