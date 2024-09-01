حرب غزة: الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث 6 رهائن في القطاع ومقتل 3 جنود في هجوم مسلح غرب الخليل

بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ331 دون أن يحدث تغيير يذكر في أوضاع القطاع، حيث يستمر القصف الإسرائيلي المكثف وتنهمر الصواريخ كالمطر على رؤوس سكان غزة، بينما تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يومها الثاني.

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ما طرأ من تغيير كان تصاعد التوتر داخل إسرائيل، حيث أعلنت عائلات الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر عن تصعيد تحركاتهم بدءا من اليوم، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي عثر على المزيد من جثث الرهائن داخل القطاع.

وقد أكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذه التقارير صباح اليوم الأحد، معلنا العثور على جثث 6 من الرهائن داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح.

كما شهد صباح اليوم مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم مسلح غرب الخليل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 من عناصر الشرطة وحرس الحدود في هجوم وقع عند حاجز ترقوميا غرب الخليل. وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أن المسلحين أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة من مسافة كيلومتر واحد عن الحاجز.