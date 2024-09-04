أقارب ترامب ضحية لعملية احتيال على منصة "إكس"

بقلم: يورونيوز

تعرضت، يوم الثلاثاء، الحسابات الشخصية لبعض أفراد عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق.

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كانت منشورات لارا وتيفاني ترامب عبر منصة "إكس" المتعلقة بمشروع "وورلد ليبرتي فايننشال" جزءًا من عملية الاحتيال، وقد أغلقت المنصة تلك الحسابات الشخصية في غضون دقائق، وفقًا لتصريحات إريك نجل دونالد ترامب.

ويُشار إلى أن "وورلد ليبرتي فايننشال" هي مبادرة أصول رقمية روّج لها ترامب واثنين من أبنائه، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة بعد.

المنشور المحذوف

جاء في المنشور الذي تم حذفه من صفحة لارا ترامب على منصة ”إكس“ أن ”وورلد ليبرتي فاينانشال“ تهدف إلى ”انتزاع السلطة“ من البنوك التقليدية و”إعادتها إلى الشعب“، مضيفًا أن الهدف هو ”ضمان أن يكون الشعب الأميركي متحكمًا بشكل كامل في موارده المالية"، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وتضمنت الرسالة رابطًا إلى موقع إلكتروني يبدو مزيفًا ويتضمّن صوراً لترامب.

لم تُعلّق حملة ترامب على حتى الآن على الحادثة، فيما حذرت صفحة "وورلد ليبرتي فايننشال" من النقر على الروابط أو شراء أي عملات رمزية تمت مشاركتها من الصفحتين الشخصيتين للارا وتيفاني ترامب.

قضية محورية في الحملات السياسية

كان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه بصدد إطلاق منصة عملة مشفرة تحت اسم "ذا ديفيانت وانز"، قائلاً إن المواطن الأميركي العادي ظل لفترة طويلة يتعرض للضغط من قبل البنوك الكبرى والنخب المالية. لقد حان الوقت لنتخذ موقفًا معًا".

وقد طُرح المشروع من قبل اثنين من أبناء المرشح الجمهوري للبيت الأبيض هما إريك ودونالد الابن، رئيسا منظمة ترامب، الذين وصفا المشروع بأنه عبارة عن "عقارات رقمية".

وأصبحت الأصول المشفرة قضية مركزية لدى الحزبين الرئيسيين في العام 2024، بعد أن كان موضوعًا هامشيًا في الحملات الرئاسية الأميركية السابقة.

وأبدى المرشحون اهتمامهم بهذا الموضوع لأنه أصبح مصدرًا رئيسيًا لتمويل حملاتهم الانتخابية.