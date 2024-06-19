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وول ستريت جورنال: البيت الأبيض يؤجل بيع 50 مقاتلة من طراز "F-15" لإسرائيل

مقاتلات من طراز F-15 - أرشيف
مقاتلات من طراز F-15 - أرشيف Copyright Alex Brandon/Copyright 2020 The AP.
Copyright Alex Brandon/Copyright 2020 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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وسط اتهامات من تل أبيب بأن إدارة بايدن تعرقل شحنات أسلحة لإسرائيل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن البيت الأبيض لم يمضِ قدمًا بعد في إتمام صفقة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 لإسرائيل، على الرغم من دعم الكونغرس لهذه الخطوة.

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وكان من المتوقع أن تخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميًا بالصفقة التي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار بعد أن سحب اثنان من كبار الديمقراطيين اعتراضهما عليها، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال إنه لا توجد سياسة لإبطاء عمليات بيع الأسلحة. وأضافت: "نحن ننظر إلى التوقيت بشكل تكتيكي. المسألة ليست مسألة ما إذا كان الأمر كذلك أم لا. إنها مسألة متى."

وكان الديمقراطيان السيناتور بن كاردين (ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والنائب غريغوري ميكس (نيويورك)، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قد أسقطا اعتراضهما المستمر منذ شهر تقريبًا تحت ضغط شديد من إدارة بايدن.

وأمس الثلاثاء، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوبخ إدارة بايدن بسبب عراقيل مزعومة في تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وردًا على ذلك، أفادت التقارير أن البيت الأبيض ألغى محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين في واشنطن العاصمة.

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