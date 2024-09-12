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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 41,118 بعد 3 مجازر جديدة

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار الذي خلفته غارة جوية إسرائيلية على مخيم مكتظ بالنازحين الفلسطينيين في المواسي، قطاع غزة، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار الذي خلفته غارة جوية إسرائيلية على مخيم مكتظ بالنازحين الفلسطينيين في المواسي، قطاع غزة، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 Copyright Abdel Kareem Hana/AP
Copyright Abdel Kareem Hana/AP
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ342 للحرب على غزة، شنت طائرات الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع ومنها مراكز إيواء النازحين. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شواطئ جنوب غرب مدينة غزة.

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في غضون 24 ساعة، ارتكب الجيش الإسرائيلي ثلاث مجازر جديدة، مما أسفر عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 96 آخرين. وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 41,118، والمصابين إلى 95,125 منذ بدء الحرب على غزة، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس.

وفي الضفة الغربية، جدد الجيش الإسرائيلي اقتحامه لطولكرم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين برصاص الجيش. كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس وأعلن عن حظر التجوال فيها، ما أسفر عن مقتل شاب فلسطيني.

المصادر الإضافية • أب

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