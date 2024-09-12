وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 41,118 بعد 3 مجازر جديدة

بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ342 للحرب على غزة، شنت طائرات الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع ومنها مراكز إيواء النازحين. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شواطئ جنوب غرب مدينة غزة.

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في غضون 24 ساعة، ارتكب الجيش الإسرائيلي ثلاث مجازر جديدة، مما أسفر عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 96 آخرين. وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 41,118، والمصابين إلى 95,125 منذ بدء الحرب على غزة، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس.

وفي الضفة الغربية، جدد الجيش الإسرائيلي اقتحامه لطولكرم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين برصاص الجيش. كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس وأعلن عن حظر التجوال فيها، ما أسفر عن مقتل شاب فلسطيني.