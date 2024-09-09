الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة إسرائيل بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في غزة

بقلم: يورونيوز

دعا رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الدول إلى التحرك لمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ "التجاهل الصارخ" للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في غزة هو أولوية ملحة.

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ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل حوالي 41,000 فلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر 2023. في الوقت نفسه، أشار الدفاع المدني في غزة إلى أن أكثر من مليوني شخص من سكان غزة باتوا مكدسين في 30% فقط من مساحة القطاع نتيجة لتدمير مناطق واسعة خلال القصف.

نازحون فلسطينيون يجلسون بجوار خيمتهم أثناء تخييمهم على الشاطئ، غرب دير البلح، قطاع غزة، الثلاثاء، 20 أغسطس/آب 2024 Abdel Kareem Hana/AP

واستند تورك إلى رأي محكمة العدل الدولية، الصادر في يوليو الماضي، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، مؤكداً أن هذه القضية بحاجة إلى حل شامل. إلا أن إسرائيل رفضت هذا الرأي، معتبرة إياه "منحازاً".

جاءت تصريحات تورك خلال خطاب شامل بمناسبة منتصف فترة ولايته كرئيس لحقوق الإنسان، حيث تطرق إلى التحديات العالمية، بما في ذلك الأزمات في السودان وأفغانستان وأوكرانيا. وأشار تورك إلى أن العالم يمر بمرحلة حرجة، قائلاً: "نحن أمام مفترق طرق. إما أن نستمر في طريقنا الحالي ونسير نحو مستقبل مظلم، أو نختار تغيير المسار".

وأدان تورك أيضاً تصاعد استخدام عقوبة الإعدام والتراجعات الكبيرة في قضايا المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان. كما انتقد السياسيين في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الذين يساهمون في إثارة العنف من خلال تحميل المهاجرين والأقليات المسؤولية خلال فترات الانتخابات.

واختتم تورك خطابه بالدفاع عن نهجه في التعامل مع الصين بشأن مزاعم الانتهاكات، مؤكداً على أهمية الحوار والانفتاح، حتى في ظل الخلافات الكبيرة. وقال: "أنا أؤمن بالحوار الصريح والمفتوح، خصوصًا عندما تكون الآراء متباينة بشدة".