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انهيار مبنى في نابولي يسفر عن مقتل شقيقين وامرأة بعد انفجار محتمل للغاز

رجال الإطفاء ينتشلون اللوحات من منزل منهار في أماتريس، وسط إيطاليا، السبت 27 أغسطس 2016
رجال الإطفاء ينتشلون اللوحات من منزل منهار في أماتريس، وسط إيطاليا، السبت 27 أغسطس 2016 Copyright Antonio Calanni/AP
Copyright Antonio Calanni/AP
بقلم:  يورونيوز
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انهار مبنى مكون من طابقين في بلدة سافيانوا، بمقاطعة نابولي الجنوبية في إيطاليا، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شقيقين صغيرين وامرأة، ودفن امرأة أخرى تحت الأنقاض.

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أفاد رجال الإطفاء على قناتهم الرسمية على تيليغرام أن الانهيار نجم على الأرجح عن انفجار غاز. وقد استعاد المنقذون جثتي طفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات، بينما عُثر لاحقًا على جثة إحدى المرأتين المفقودتين.

وتم العثور على شقيقهما البالغ من العمر سنتين على قيد الحياة، بينما تم إدخال الأب إلى المستشفى في نابولي، حيث يُبلغ عن حالته بأنها خطيرة.

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وفي تصريحات للصحفيين، أشار المتحدث باسم رجال الإطفاء، لوكا كاري، إلى ضرورة توخي الحذر أثناء عملية الإنقاذ، حيث قال إنهم كانوا مضطرين للتحرك ببطء لتفادي انهيارات جديدة أثناء البحث عن المرأتين المفقودتين.

وكان العمدة، فينتشينزو سيمونيلي، موجودًا في موقع الحادث، وأوضح أن المبنى بدا "مطويًا على نفسه"، مما يدل على خطورة الوضع. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تسرب الغاز قد يكون السبب وراء الانفجار الذي هز الطابق الثاني من المبنى، مما أدى إلى انهياره وسقوطه فوق الطابق السفلي.

المصادر الإضافية • أب

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