مقتل أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة وفقدان عدد آخر عند سواحل اليونان بعد غرق قارب حملهم من تركيا

بقلم: يورونيوز

قتل أربعة مهاجرين وتم إنقاذ مجموعة أخرى من ركاب قارب صغير قرب اليونان حسبما أفادت السلطات الرسمية هناك. وأوضح المسؤولون أن بعض المهاجرين قد يكونوا في عداد المفقودين وأن هوياتهم لم تتضح بعد.

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قالت السلطات اليونانية إن أربعة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم شرق بحر إيجه يوم الاثنين عندما غرق قارب صغير يحملهم من تركيا القريبة قبالة جزيرة ساموس في اليونان. وما يزال 24 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

أعضاء منظمة أطباء بلا حدود يساعدون امرأة حامل نجت بعد أن واجه قارب يحمل مهاجرين مشكلة قبالة ساحل جزيرة ساموس شرق بحر إيجه باليونان Michael Svarnias/AP

وقال خفر السواحل اليوناني إن خمسة أشخاص آخرين تم إنقاذهم بعد الحادث، لكن لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب في الأصل وما إذا كان هناك المزيد في عداد المفقودين.

مروحية وسفينة تحمل ضباط خفر السواحل يجرون عملية بحث وإنقاذ Michael Svarnias/AP

وتم العثور على جثث أربع نساء خلال عملية بحث وإنقاذ كبيرة شملت ثلاثة زوارق لخفر السواحل وسفينة خاصة وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية. كما بحثت الطواقم على البر في حالة تمكن الناجين من الوصول إلى الشاطئ.

وقال خفر السواحل إنه تم تحديد مكان عدد من المهاجرين في وقت لاحق في ساموس، لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد إن كانوا ناجين من حطام السفينة أم وصلوا بشكل منفصل.

ولم يُعرف كيف غرق القارب -الذي يُعتقد أنه كان زورقًا صغيرًا- ولم تتوفر معلومات فورية عن هويات أو جنسيات الناجين أو عن الجثث التي تم انتشالها.

أعضاء منظمة أطباء بلا حدود وضباط خفر السواحل يساعدون ناجين من القارب Michael Svarnias/AP

وتعتبر اليونان من أشهر الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يفضل الأشخاص الفارون من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا أن ينتهجوها سبيلا إلى أوروبا. وعلى الرغم من حملة القمع التي تشنها السلطات اليونانية على طول الحدود مع تركيا، فإن آلاف الأشخاص يعبرون من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية القريبة مستخدمين قوارب مطاطية.