مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في انقلاب حافلة تقل سياحا يابانيين وسط تركيا

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شهدت ولاية أكسراي التركية حادثة مروعة لحافلة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات. وفقًا للتقارير الأولية، لقي تسعة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 26 آخرون عندما انقلبت حافلة كانت تسير من باليكسير إلى الوجهة السياحية الشهيرة كابادوكيا.

لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، ولكن المسؤولين أشاروا إلى أن إرهاق السائق قد يكون أحد العوامل المساهمة، حيث لم تُعثر على آثار للفرامل في موقع الحادث.

تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا مؤلمًا بحوادث الحافلات المأساوية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، حيث شهدت منطقة الجنوب حادثًا مشابهًا في مايو 2024 أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

تجري حاليًا جهود لتحديد السبب الدقيق للحادث الأخير، وقد استجابت خدمات الطوارئ بسرعة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.