خفر السواحل اليوناني يخترق المياه التركية خلال مطاردة قارب مهاجرين

يظهر الفيديو الأول قاربًا لخفر السواحل اليوناني يقترب من شاطئ "أكيارلار" في شبه جزيرة بودروم في مدينة موغلا. يبدو فيه أن الجنود اليونانيين يطاردون زورقًا صغيرًا، ورد أنه يحمل شخصا واحدًا.

اعلان اعلان

تُظهر اللقطات - التي لم تتمكن "يورونيوز" من التحقق منها بشكل مستقل - قاربًا يتوقف على بعد أقل من الـ 100 متر عن اليابسة قبل أن يعود أدراجه.

مهاجرون ينتظرون في طابور للحصول على توزيع بطانيات بالقرب من الحدود التركية اليونانية في منطقة أدرنة، في تركيا 10 مارس 2020 Darko Bandic/AP

أما في الحادثة الثانية التي سُجِّلَت في مدينة داتشا الساحلية، يظهر القارب اليوناني وهو يصل إلى البر الرئيسي ويحاول الاستيلاء على القارب الصغير، قبل أن يغادره الشخص الموجود على متنه. وفي تلك اللحظة، يخرج جندي يوناني من قارب خفر السواحل ويصعد إلى القارب الفارغ.

وفي أعقاب ذلك، أعرب وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن "انزعاجه". وأكد في مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية اليوناني خريستوس ستيليانيدس أن "مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة". وفي بيان تلا الاتصال ركز ستيليانيدس على "التعاون في إدارة تدفقات الهجرة".

وقال وزير الداخلية التركي، إن السلطات اليونانية وافقت على التحقيق في الحادث وإخبار السلطات التركية بالنتائج.

ويذكر أن الساحل الغربي لتركيا هو نقطة مشتركة للاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية.