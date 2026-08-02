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انخفاض تاريخي في منسوب نهر الراين بألمانيا بسبب موجة الحر والجفاف
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فيديو. مستوى نهر الراين يهبط إلى رقم قياسي مع استمرار الجفاف في ألمانيا

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سجّلت مياه نهر الراين في ألمانيا انخفاضا غير مسبوق، ما أدى إلى جنوح قوارب في مدينة كولونيا، مع استمرار موجة حر وجفاف دفعا أكثر ممرات البلاد المائية ازدحاما إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

بلغت مستويات المياه في نهر الراين مستوى متدن تاريخيا يوم السبت، إذ سجل مقياس المياه في كولونيا 68 سنتيمترا، أي أقل بسنتيمتر واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وذلك وفقا لهيئة الممرات المائية والملاحة في الراين.

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وأظهرت لقطات من مرسى "رايناوهافن" في كولونيا قوارب عالقة في المياه الضحلة، بينما كان السكان يتنزهون سيرا على الأقدام ويركبون الدراجات على الضفة الجافة للنهر، وتوقف بعضهم لالتقاط الصور.

وتشهد الممرات المائية الكبرى في ألمانيا، بما فيها نهرا الإلب والدانوب، انخفاضا في مناسيبها أيضا. ومع عدم وجود أي بوادر على انحسار موجة الحر والجفاف، يحذر المسؤولون من تبعات اقتصادية متزايدة على الشحن والنقل النهري والصناعات المعتمدة على الأنهار.

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