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نائب أمين عام حزب الله: جاهزون في الميدان ولكل قائد بديل حين يصاب وسنختار أمينا عاما بأقرب فرصة

نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يتحدث خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الثلاثاء، 2 يوليو 2024
نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يتحدث خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الثلاثاء، 2 يوليو 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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أكد نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لم تتمكن من المساس بقدرة حزب الله، مشيراً إلى أن كل محاولاتها لتقويض الحزب باءت بالفشل.

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تأتي تصريحات قاسم في خطاب رسمي يُعتبر الأول لمسؤول في الحزب اللبناني بعد اغتيال أمين عام الحزب، حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة الماضي.

وشدد قاسم على أن "المسيرة التي أسسها نصر الله مستمرة، وحزب الله لن يتخلى عن أهدافه"، مضيفاً أن هناك قيادة جاهزة للحزب تتضمن نواباً وبدائل في جميع المواقع، ما يضمن استمرارية التنظيم في مواجهة التحديات.

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وفي إشارة إلى الأوضاع الداخلية، وجّه قاسم شكره إلى الشعب اللبناني بمختلف طوائفه على تضامنه ووحدته، مؤكداً أن هذه الوحدة هي الأساس في صمود لبنان.

كما أشار إلى أن الحزب سيختار أميناً عاماً جديداً في أقرب وقت ممكن، وفق الآليات المعمول بها داخل الحزب، مؤكداً أن الخيارات واضحة وسهلة نظراً لتماسك الحزب ووحدة صفه.

جاء خطاب قاسم في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوبي لبنان، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل.

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