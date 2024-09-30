اليابان تستعد لانتخابات مبكرة ورئيس الوزراء الجديد إيشيبا يحدد 27 أكتوبر كموعد للتصويت

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وقال شيجيرو إيشيبا في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو: "من المهم أن يحكم الشعب على الإدارة الجديدة في أقرب وقت ممكن."

وبدأ إيشيبا يوم الاثنين في اختيار المسؤولين الحكوميين والحزبيين الذين سيرافقونه في الانتخابات العامة المقبلة.

ومن بين التعيينات البارزة حتى الآن، تم اختيار كاتسونوبو كاتو وزيرًا للمالية، بينما سيستمر يوشيماسا هاياشي في منصب أمين عام مجلس الوزراء، الذي يُعتبر دورًا محوريًا ويشمل كونه المتحدث الرسمي باسم الحكومة.

سيتولى تاكيشي إيويا، الذي يُعتبر من الحلفاء المقربين لإيشيبا، منصب وزير الخارجية، في حين سيعود جن ناكاتاني إلى وزارة الدفاع، حيث شغل هذا المنصب سابقًا في عام 2016.

ورغم هذه التعيينات، فإن ساناي تاكايتشي، المحافظة المتشددة التي هزمها إيشيبا بفارق 215 صوتاً إلى 194 في الانتخابات الأخيرة، لم تُدرج في اختياراته، مما قد يُعقّد جهوده في إدارة الحزب الذي يعاني من فضائح سابقة أثرت على دعمه الشعبي.

شيغيرو إيشيبا، في الوسط، يحتفل بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان خلال انتخابات قيادة الحزب يوم الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 في طوكيو Hiro Komae/AP

شهدت الأسواق المالية اليابانية انخفاضاً تجاوز 4% يوم الاثنين، مع ارتفاع قيمة الين، وهو ما يعكس رد فعل الأسواق على فوز إيشيبا، الذي يُنظر إليه كمتشدد في السياسة النقدية.

انتخاب إيشيبا رئيساً جديداً للحزب الحاكم في اليابان في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 في طوكيو Hiro Komae/Copyright 2024

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الدعم الشعبي وسط تحديات داخلية وخارجية.