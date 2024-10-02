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الدنمارك: انفجاران بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن والتحقيقات مستمرة

الشرطة الدنماركية تحرس منطقة أمام مركز فيلدز للتسوق في كوبنهاغن، الدنمارك
الشرطة الدنماركية تحرس منطقة أمام مركز فيلدز للتسوق في كوبنهاغن، الدنمارك Copyright Sergei Grits/AP
Copyright Sergei Grits/AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت الشرطة الدنماركية يوم الأربعاء أنها تحقق في الانفجارين اللذين وقعا في محيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية لكوبنهاغن، مؤكدةً عدم وقوع ضحايا.

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وقالت الشرطة إنه لا يزال من المبكر تحديد حجم وأضرار الانفجارين، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن دلالات موقعهما الجغرافي، لكنها لا تستطيع الجزم إذا ما كانت السفارة الإسرائيلية مستهدفة بالهجوم الذي نتج حسب التقارير عن إلقاء قنابل يدوية.

في هذا الصدد، صرح نائب مساعد المفوض جاكوب هانسن من شرطة كوبنهاغن قائلاً: "نحن نأخذ بعين الاعتبار قرب الانفجارات من السفارة الإسرائيلية في التحقيقات الجارية."

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وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "إكسترا بلادين" الدنماركية صور تظهر تطويق منطقة واسعة بالقرب من موقع الانفجارات، مع عناصر أمن يحرسون السفارة. وبحسب وكالة رويترز، قامت الشرطة الجنائية بتمشيط الموقع بدقة.

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