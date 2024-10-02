الدنمارك: انفجاران بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن والتحقيقات مستمرة

بقلم: يورونيوز

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وقالت الشرطة إنه لا يزال من المبكر تحديد حجم وأضرار الانفجارين، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن دلالات موقعهما الجغرافي، لكنها لا تستطيع الجزم إذا ما كانت السفارة الإسرائيلية مستهدفة بالهجوم الذي نتج حسب التقارير عن إلقاء قنابل يدوية.

في هذا الصدد، صرح نائب مساعد المفوض جاكوب هانسن من شرطة كوبنهاغن قائلاً: "نحن نأخذ بعين الاعتبار قرب الانفجارات من السفارة الإسرائيلية في التحقيقات الجارية."

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "إكسترا بلادين" الدنماركية صور تظهر تطويق منطقة واسعة بالقرب من موقع الانفجارات، مع عناصر أمن يحرسون السفارة. وبحسب وكالة رويترز، قامت الشرطة الجنائية بتمشيط الموقع بدقة.