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بيرو: مسيرة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل في ليما على قتل الاطفال والمدنيين الفلسطينيين في غزة

صورة للمسيرة التضامنية مع غزة في العاصمة ليما باتجاه السفارة الإسرائيلية - بيرو
صورة للمسيرة التضامنية مع غزة في العاصمة ليما باتجاه السفارة الإسرائيلية - بيرو Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
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المسيرة هدفت لتوعية الناس لمعرفة حقيقة ما يحدث في غزة وليس كما تتناقله وسائل الإعلام الدولية والوطنية في بيرو

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نظم نشطاء ومؤيدون لفلسطين ولغزة السبت في العاصمة البيروفية ليما مسيرة تضامنية مع غزة وضد القتل الوحشي الممارس على الأطفال والمدنيين في القطاع وسارت المسيرة باتجاه السفارة الإسرائيلية للتعبير عن رفض المشاركين للقصف الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر.

وشارك في المسيرة العشرات من الجالية الفلسطينية المقيمة في بيرو وطلاب وأعضاء من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.

وعند وصولهم إلى بوابات السفارة التي كانت تحرسها شرطة العاصمة، وضعوا أحذية الأطفال والألعاب والورود على رصيف السفارة.

مشاركة في المسيرة التضامنية مع فلسطين في ليما/بيرو
مشاركة في المسيرة التضامنية مع فلسطين في ليما/بيروAP video

وهي ترمز إلى آلاف الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، كما أن الزهور لها علاقة بموت الأبرياء الذي يحدث اليوم في غزة"، كما قالت أليخاندرا سابا، إحدى منظمي المظاهرة.

وشارط في المسيرة ميشيل رامون وهو عوض في حركة المقطعة العالمية "بي دي إس" وأكد أن هدف السميرة هو توعية الناس ونشر فكرة الوضع الحقيقي لما يحدث كما هو، وليس ما تتجنب وسائل الإعلام الدولية والوطنية التصريح به أو محاولة نشره، وقال إن ما يحدث هناك هو إبادة جماعية متخفية تحت غطاء الدفاع عن النفس في الشرق الأوسط على حد تعبيره.

المصادر الإضافية • أ ب

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