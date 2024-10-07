تعطل خدمة البث للقنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية على الإنترنت بعد هجوم سيبراني مجهول المصدر

بقلم: يورونيوز

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وفي التفاصيل، أشارت شركة البث الحكومية إلى أن عملية القرصنة وقعت أثناء الليل، مؤكدة أن خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني لا تزال تعمل بشكل طبيعي على الرغم من الهجوم.

من جهة أخرى، ذكر موقع "Gazeta.ru"، استنادًا إلى مصدر مطلع، أن الهجوم عطل جميع الأنظمة الداخلية للشركة، وقد استمر لفترة طويلة مما تسبب في مسح جميع بيانات الخوادم "server"، بما في ذلك النسخ الاحتياطية.

تغريدة موقع Gazeta.ru حول الحادثة

تضم مجموعة "VGTRK" القنوات الفيدرالية الروسية مثل "روسيا 1" و"روسيا 24" و"روسيا كولتورا"، بالإضافة إلى أكثر من 80 شركة تلفزيونية وإذاعية إقليمية تغطي جميع مناطق روسيا. وتعتبر هذه المجموعة، التي تديرها الدولة، مؤسسة استراتيجية وفقًا لرئيس الاتحاد الروسي.

يُذكر أن السلطات الروسية قد زادت من تمويل وسائل الإعلام المملوكة للدولة في عام 2022 في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تواجه الشركات وإدارة المجموعة عددًا من العقوبات الدولية.