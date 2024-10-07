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صبيحة 7 أكتوبر.. القسام تقصف تل أبيب وخامنئي: عملية "طوفان الأقصى أعادت الكيان 70 سنة إلى الوراء"

إحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، في صنعاء، اليمن، الاثنين 7 أكتوبر 2024.
إحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، في صنعاء، اليمن، الاثنين 7 أكتوبر 2024. Copyright Osamah Abdulrahman/ AP
Copyright Osamah Abdulrahman/ AP
بقلم: يورونيوز
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في صبيحة السابع من أكتوبر، اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى للهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، والذي كان بمثابة شرارة أشعلت واحدة من أشرس الحروب في المنطقة، أعلنت كتائب القسام عن قصفها لموقعي صوفا العسكري ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بصواريخ رجوم.

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قبل أن تعلن في وقت لاحق استهداف تل أبيب برشقة صاروخية ضمن معركة الاستنزاف المستمرة.

هذه الضربات أثارت الغضب داخل إسرائيل، حيث جاءت لتؤكد من جديد أن العام الأول من الحرب انتهى دون أن يحقق رئيس الوزراء الإسرائيلي أهدافه بالقضاء على حماس. ورغم ذلك، لا تزال آثار الحرب المدمرة تخيم على المنطقة، حيث تستمر الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية في التصاعد.

وفي سياق متصل، أصدرت الحركة الإسلامية سلسلة من التصريحات حول هذه الذكرى، واصفة السابع من أكتوبر بأنه "محطة نضالية تاريخية" ورد طبيعي على "المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضافت الحركة أن "الاحتلال ارتكب منذ ذلك اليوم أبشع الجرائم والمجازر، وشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وفي القدس، شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطالب بصفقة لتبادل الأسرى مع مرور عام على الحرب في غزة.

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