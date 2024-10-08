Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

بعد سنوات من الإقامة في فرنسا.. باريس تمنع نجل بن لادن من دخول أراضيها بسبب "تمجيد الإرهاب"

عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن
عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن Copyright Copyright AP Photo/Nasser Nasser, File
Copyright Copyright AP Photo/Nasser Nasser, File
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا بمنع عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، من دخول الأراضي الفرنسية، وجاء هذا القرار بعد سنوات من إقامته في منطقة نورماندي شمال غرب فرنسا.

اعلان

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 عن إصدار "حظر إداري على دخول الأراضي الفرنسية ضد السيد عمر بن لادن". وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بعد تصريحات أدلى بها بن لادن على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023، اعتبرت "تمجيدًا للإرهاب".

وكان عمر بن لادن، البالغ من العمر 43 عامًا، يقيم في في إحدى بلدات منطقة نورماندي الفرنسية منذ سنوات عدة كزوج لمواطنة بريطانية، حيث عمل كفنان تشكيلي. وفي عام 2023، أصدر محافظ أورن قرارًا بإلزامه بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية لاحقًا.

وأكد وزير الداخلية أن بن لادن غادر فرنسا بالفعل، مشيرًا إلى أنه "لن يتمكن من العودة إلى فرنسا لأي سبب كان".

ويأتي هذا القرار في أعقاب تصريحات نشرها بن لادن الابن على منصة "إكس" في عام 2021، بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل والده، حيث كتب: "لا يُكتب التاريخ إلا بدماء هؤلاء الأشخاص، لرواية قصة هؤلاء الشهداء الذين صنعوا التاريخ وبنوا الأمم وجلبوا المجد. دماؤهم هي طوق النجاة لإيماننا حتى يوم القيامة. أرقد في سلام".

Related

وتجدر الإشارة إلى أن عمر بن لادن كان قد ظهر في وسائل الإعلام بين الحين والآخر خلال إقامته في فرنسا. ويؤكد هذا القرار حرص السلطات الفرنسية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يشتبه في تورطه في تمجيد الإرهاب أو التعاطف معه.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إصابة أربعة أشخاص في هجوم بفأس قرب العاصمة الفرنسية

الأمطار الغزيرة تتسبب في دمار واسع بوسط فرنسا: أسوأ فيضانات منذ 40 عامًا

فيديو:عشر سنوات على مقتل بن لادن.. هكذا استقبل العالم خبر مقتل زعيم القاعدة