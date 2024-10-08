بعد سنوات من الإقامة في فرنسا.. باريس تمنع نجل بن لادن من دخول أراضيها بسبب "تمجيد الإرهاب"

بقلم: يورونيوز

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 عن إصدار "حظر إداري على دخول الأراضي الفرنسية ضد السيد عمر بن لادن". وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بعد تصريحات أدلى بها بن لادن على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023، اعتبرت "تمجيدًا للإرهاب".

وكان عمر بن لادن، البالغ من العمر 43 عامًا، يقيم في في إحدى بلدات منطقة نورماندي الفرنسية منذ سنوات عدة كزوج لمواطنة بريطانية، حيث عمل كفنان تشكيلي. وفي عام 2023، أصدر محافظ أورن قرارًا بإلزامه بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية لاحقًا.

وأكد وزير الداخلية أن بن لادن غادر فرنسا بالفعل، مشيرًا إلى أنه "لن يتمكن من العودة إلى فرنسا لأي سبب كان".

ويأتي هذا القرار في أعقاب تصريحات نشرها بن لادن الابن على منصة "إكس" في عام 2021، بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل والده، حيث كتب: "لا يُكتب التاريخ إلا بدماء هؤلاء الأشخاص، لرواية قصة هؤلاء الشهداء الذين صنعوا التاريخ وبنوا الأمم وجلبوا المجد. دماؤهم هي طوق النجاة لإيماننا حتى يوم القيامة. أرقد في سلام".

وتجدر الإشارة إلى أن عمر بن لادن كان قد ظهر في وسائل الإعلام بين الحين والآخر خلال إقامته في فرنسا. ويؤكد هذا القرار حرص السلطات الفرنسية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يشتبه في تورطه في تمجيد الإرهاب أو التعاطف معه.