مجزرة في جباليا وحزب الله ينفي تشكيل قيادة جديدة وإسرائيل تحيي يوم الغفران وسط حرب وحالة تأهب قصوى

بقلم: يورونيوز
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ371، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي حصارًا خانقًا حول جباليا والمناطق المحيطة به لعزل شمال القطاع، وذلك بعد ليلة دامية شهدها ومخيم النصيرات ومدينة خان يونس، وأسفرت عن سقوط 72 قتيلًا على الأقل.
انتقل إلى اختصارات الوصول
وفي لبنان، فقد أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قلب بيروت بلغت 22 قتيلًا على الأقل.
سياسيًا، تعمل واشنطن على إيجاد حل دبلوماسي، حيث وصف وزير خارجيتها إيران بأنها "محور الشر الذي يسعى لفتح جبهات جديدة".
آخر تطورات الحرب في يومها الـ371:
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