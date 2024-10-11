مجزرة في جباليا وحزب الله ينفي تشكيل قيادة جديدة وإسرائيل تحيي يوم الغفران وسط حرب وحالة تأهب قصوى

بقلم: يورونيوز

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وفي لبنان، فقد أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قلب بيروت بلغت 22 قتيلًا على الأقل.

سياسيًا، تعمل واشنطن على إيجاد حل دبلوماسي، حيث وصف وزير خارجيتها إيران بأنها "محور الشر الذي يسعى لفتح جبهات جديدة".

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