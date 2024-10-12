Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الشيشان: مقتل 4 أشخاص في انفجار محطة وقود في العاصمة غروزني

إطفاء حريق كبير بعد انفجار في محطة وقود، في عاصمة جمهورية الشيشان.
إطفاء حريق كبير بعد انفجار في محطة وقود، في عاصمة جمهورية الشيشان. Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

أدى انفجارٌ وقع في محطة وقود في العاصمة الشيشانية غزوزني إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلين.

اعلان

وأصيب خمسة أشخاص آخرين إثر نشوب الحريق، وقالت السلطات الإقليمية إنه تم فتح تحقيق جنائي.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن انفجار صهريج وقود أدى إلى نشوب حريق في محطة الخدمة في العاصمة الإقليمية غروزني التي تقع على بعد حوالي 1500 كيلومتر جنوب موسكو.

إطفاء حريق كبير بعد انفجار في محطة وقود، في عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.
إطفاء حريق كبير بعد انفجار في محطة وقود، في عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.AP/Russian Emergency Ministry Press Service

وأكد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، على تطبيق تيليغرام، أن الوضع تحت سيطرته، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم المسؤولين عن الانفجار إلى العدالة، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

Related

في الشهر الماضي أدى انفجار في محطة وقود في منطقة داغستان المجاورة إلى مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 23 آخرين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إعلان حالة الطوارىء في بريانسك غربي روسيا.. والجيش الأوكراني يعلن استهداف ترسانة للأسلحة هناك

موسكو تتبنى الهجوم الروسي الدامي على سومي

مبعوث ترامب ستيف ويتكوف يصل موسكو للقاء بوتين