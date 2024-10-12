الشيشان: مقتل 4 أشخاص في انفجار محطة وقود في العاصمة غروزني

بقلم: يورونيوز

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وأصيب خمسة أشخاص آخرين إثر نشوب الحريق، وقالت السلطات الإقليمية إنه تم فتح تحقيق جنائي.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن انفجار صهريج وقود أدى إلى نشوب حريق في محطة الخدمة في العاصمة الإقليمية غروزني التي تقع على بعد حوالي 1500 كيلومتر جنوب موسكو.

إطفاء حريق كبير بعد انفجار في محطة وقود، في عاصمة جمهورية الشيشان الروسية. AP/Russian Emergency Ministry Press Service

وأكد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، على تطبيق تيليغرام، أن الوضع تحت سيطرته، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم المسؤولين عن الانفجار إلى العدالة، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

في الشهر الماضي أدى انفجار في محطة وقود في منطقة داغستان المجاورة إلى مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 23 آخرين.