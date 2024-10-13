فلوريدا: من الدمار إلى التعافي بعد إعصارين ونقص حاد في إمدادات الوقود

بقلم: يورونيوز

اعلان

في حديثه عن الراهن، أكد بيل أوكونيل، عضو مجلس إدارة مجمع باهيا فيستا غولف في مدينة فينيس، أن الضغط على السكان شديد للغاية. يعاني السكان من ضرورة البدء من جديد في جميع جوانب التعافي، بدءاً من عمليات التنظيف وحتى إدخال معدات التجفيف، بعد الأضرار التي خلفها إعصار ميلتون. كما أشار أوكونيل إلى أن الإعصار الثاني قد جلب الرمال مرة أخرى إلى ممتلكاتهم، مما زاد من معاناتهم.

في هذا السياق، أشار بعض سكان فلوريدا إلى أنهم اعتادوا على مواجهة دورة العواصف السنوية التي تهدد حياتهم، في ولاية تشتهر بجمال شواطئها وطقسها المعتدل. وأوضح أوكونيل قائلاً: "إنه ثمن العيش في الجنة. إذا كنت ترغب في العيش هنا مع هذا المنظر، عليك أن تقبل أن هذه العواصف ستأتي".

عمال توزيع الوقود يملأون السيارات في مستودع، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في بلانت سيتي، فلوريدا. محطات الوقود بطيئة في إعادة فتح أبوابها بعد آثار إعصار ميلتون Chris O'Meara/AP

تسبب إعصار ميلتون، الذي ضرب فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة، في مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وخلّف فيضانات في الجزر الحاجزة وتسبب في إعصارات خطيرة. ورغم الأضرار الكبيرة، نجا الكثير من السكان بفضل عمليات الإجلاء الواسعة التي أُجريت قبل وصول الإعصار، حيث تم إنقاذ أكثر من ألف شخص في أعقاب العاصفة.

وفي قرية كورتيس، عبرت كاثرين براوت وزوجها عن شعورهما بـ"الذعر الكامل" عندما هدد إعصار ميلتون منطقتهم بعد فترة قصيرة من إعصار هيلين، مما أجبرهما على إخلاء منزلهما. وعلى الرغم من أن منزلهما لم يتعرض لأضرار، إلا أن كاثرين تأمل في الحصول على مساعدة من شركة التأمين لتغطية تكاليف التنظيف.

الطريق الرئيسي للجزيرة الذي لم تصل إليه طواقم العمل في المقاطعة مغطى بأقدام من الرمال بعد مرور إعصار ميلتون في ماناسوتا كي بولاية فلوريدا، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 AP

16 قدمًا. وأعربت عن استيائها قائلة: "بالطبع لم نرغب في حدوث ذلك! لا مزيد من العواصف!"، بينما كان أصدقاؤها وأقاربها يساعدونها في تنظيف الأضرار التي لحقت بمنزلها.

من جهة أخرى، تُقدّر شركة "موديز أناليتيكس" التكلفة الاقتصادية للإعصار بين 50 مليار و85 مليار دولار، بما في ذلك نحو 70 مليار دولار من الأضرار في الممتلكات، فضلاً عن خسائر في الناتج الاقتصادي تصل إلى 15 مليار دولار.

أشخاص يتفقدون الأضرار التي لحقت بالمنازل المطلة على الشاطئ في أعقاب إعصار ميلتون، في ماناسوتا كي بولاية فلوريدا، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Rebecca Blackwell/AP

تسبب نقص الوقود في استياء كبير بين سكان فلوريدا، حيث انتظر الكثيرون في طوابير طويلة للحصول على الوقود بعد مرور العواصف. في ظل هذه الظروف الصعبة، أعلن الحاكم رون ديسانتيس عن فتح ثلاث مواقع توزيع للوقود، مع خطط لفتح مواقع إضافية في المستقبل القريب.

حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يعقد مؤتمراً صحفياً في مستودع وقود في بلانت سيتي بولاية فلوريدا، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Chris O'Meara/AP

أوضح بول كلوز، عالم الأرصاد الجوية في الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، أن الأنهار في فلوريدا "ستستمر في الارتفاع" خلال الأيام القليلة المقبلة، مما ينذر بمزيد من الفيضانات، خصوصاً في المناطق المحيطة بخليج تامبا شمالًا. وقد تعرضت تلك المناطق لأعلى كميات من الأمطار، مما زاد من تفاقم الوضع بعد صيف رطب شهد عدة أعاصير.

وأضاف كلوز: "لا يمكنك فعل الكثير سوى الانتظار" فيما يتعلق بارتفاع مستويات المياه. ومع ذلك، أشار إلى أن التوقعات لا تشير إلى أي أمطار كبيرة في الأفق، مما يوفر للسكان فترة راحة من الطقس الرطب الذي عانوا منه في الآونة الأخيرة.

بينما يتواصل جهود التعافي في فلوريدا بعد العواصف، حذر المسؤولون من المخاطر المستمرة التي تهدد سلامة السكان مثل الأسلاك الكهربائية المتساقطة والمياه الراكدة. ومع ارتفاع مستويات الأنهار، يبقى الأمل معقوداً على عدم تعرض المنطقة لمزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفيضانات ويزيد من تعقيد عمليات إعادة البناء.