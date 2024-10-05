بعد أسبوع من إعصار هيلين: آلاف السكان في آشفيل يعانون من نقص المياه والخدمات الأساسية

وصلت آنا رامزي، التي جاءت مع طفليها، حاملة أكياساً بلاستيكية تحتوي على غالونين من الماء. قالت: "ليس لدينا ماء. ليس لدينا كهرباء. لكنني أعتقد أن هذه التجربة كانت أيضًا متواضعة."

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أدى إعصار هيلين إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق شاسعة، حيث كانت عتمة الظلام مرئية من الفضاء. سقطت تريليونات من جالونات الأمطار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، مما جعل هيلين أكثر الأعاصير فتكًا التي تضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا في عام 2005. وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وتضطر فرق البحث للبحث وسط الأنقاض للتأكد من سلامة السكان.

ريجينالد كليمز، إلى اليمين، يملأ حاوية من المياه العذبة من صهريج بمساعدة المتطوعة جولي كوينكي، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في آشفيل، نورث كارولاينا AP

تسبب الإعصار في أضرار غير مسبوقة لمرافق المياه، حيث كان حوالي 136,000 شخص في الجنوب يعتمدون على مزود مياه معطل، وكان أكثر من 1.8 مليون شخص يعيشون تحت تحذير بغلي الماء، وفقًا لوكالة حماية البيئة. تواجه المنطقة الغربية من نورث كارولينا تحديات كبيرة في إعادة البناء، حيث قال براين سميث، المدير المؤقت لقسم المياه في وكالة حماية البيئة: "تحديات الجغرافيا هنا هي أن هناك طرقًا أقل، ونقاط وصول أقل، ومناطق أقل من الأرض المستوية لاستقبال الموارد."

بعد أيام من نقص المياه، يشعر السكان بالحاجة إلى أكثر من مجرد حمام إسفنجي. قالت سو ريلز، إحدى السكان: "سأحب أن آخذ دشًا. سيكون من الرائع وجود مياه جارية."

دمرت الفيضانات أجزاء حيوية من نظام المياه في آشفيل، مما تطلب إعادة بناء الطرق للوصول إلى الخزانات. بينما استؤنف تدفق المياه في بعض الأحياء، فإن الإصلاحات الكاملة قد تؤخر استئناف التعليم في المدارس وتؤثر على العمليات في المستشفيات والمطاعم.

بقايا خط مياه يخدم مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا الشمالية مكدسة في اتجاه مجرى النهر من خزان نورث فورك، وهو مصدر رئيسي للمياه للمدينة، الأربعاء، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Jeff Roberson/AP

حتى المياه غير الصالحة للشرب أصبحت نادرة. يعبر درو ريسينغر، المسؤول المنتخب لمقاطعة بونكومب، عن قلقه حيال الأفراد الذين يعيشون في شقق ولا يمكنهم بسهولة جلب دلاء من الماء. وحذر من أن "هناك كمية هائلة من الفضلات في كل مرحاض في آشفيل، ونحن نتعامل مع حالة طوارئ صحية عامة."

تتزايد خطورة الوضع مع مرور الوقت. ومع وجود تحذيرات بغلي الماء، تتطلب عمليات الغلي الوقت والاهتمام، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء البسيطة إلى انتشار الأمراض.

في المقابل، شحنت السلطات الفيدرالية ملايين الجالونات من المياه إلى المناطق المتضررة. وقد استعيدت الطاقة الكهربائية لحوالي 62% من المنازل والأعمال، حيث يعمل 8000 فريق لاستعادة الكهرباء في أكثر المناطق تضررًا.

متطوعون يقدمون المياه للأشخاص في أعقاب إعصار هيلين، الاثنين 30 سبتمبر 2024، في آشفيل، نورث كارولاينا Mike Stewart/AP

بدأت الإصلاحات في محطة المعالجة، ومن المتوقع أن تستمر مع مرور الوقت، حيث يتم إصلاح الأنابيب الكبيرة أولاً. ومع ذلك، يظل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، مما يزيد من الضغط على فرق الإصلاح.

تظهر هذه الكارثة أهمية تعزيز بنية المياه التحتية، حيث تحتاج المجتمعات إلى التحضير بشكل أفضل لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.