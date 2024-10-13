أي نظام دفاعي أكثر فعالية: هل هو "أس-400" الروسي أم "ثاد" الأمريكي؟

بقلم: يورونيوز

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تأتي خطوة أمريكا بنشر منظومة "ثاد" في إسرائيل كجزء من جهودها لتعزيز قدرة إسرائيل الدفاعية، خاصة مع التوترات الحالية حول رد إسرائيلي محتمل على الهجمات الإيرانية الصاروخية الأخيرة.

بينما تتنافس القوى الكبرى لحماية أراضيها وحلفائها، يبقى السؤال المطروح: أي من هذه الأنظمة الدفاعية سيكون الأكثر فاعلية في مواجهة التهديدات المقبلة؟

1. التكلفة والقدرة التشغيلية

أس-400 : تبلغ تكلفة نظام "أس-400" 600 مليون دولار، ويتميز بقدرة عالية على مواجهة الطائرات المسيرة، ما يجعله نظامًا متكاملًا لمواجهة تهديدات متعددة.

: تبلغ تكلفة نظام "أس-400" 600 مليون دولار، ويتميز بقدرة عالية على مواجهة الطائرات المسيرة، ما يجعله نظامًا متكاملًا لمواجهة تهديدات متعددة. ثاد: تُقدَّر تكلفة نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" بحوالي مليار دولار، مما يجعله واحدًا من الأنظمة الدفاعية المكلفة. يتم تشغيل هذا النظام من قبل القوات الأمريكية، وهو مُصمَّم بشكل رئيسي لمواجهة التهديدات من الصواريخ الباليستية.

2. آلية العمل والتكنولوجيا

أس-400 : يعتمد على تقنية متطورة تتيح له رصد 300 هدف في وقت واحد، مع قدرة على تتبع 160 هدفاً وإطلاق 80 صاروخاً في آن واحد. يتيح له مدى رادار يصل إلى 600 كيلومتر وزمن تجهيز لا يتجاوز 5 دقائق.

: يعتمد على تقنية متطورة تتيح له رصد 300 هدف في وقت واحد، مع قدرة على تتبع 160 هدفاً وإطلاق 80 صاروخاً في آن واحد. يتيح له مدى رادار يصل إلى 600 كيلومتر وزمن تجهيز لا يتجاوز 5 دقائق. ثاد: يعتمد على تقنية التصادم المباشر (Hit-to-Kill) لتدمير الصواريخ المهاجمة في الجو، ويستطيع التصدي للصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى. يمتاز بنطاق دفاع واسع وقدرة على الاعتراض في المراحل النهائية من تحليق الصواريخ.

نشر أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى من طراز S-400 في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 Vadim Savitsky/AP

3. المدى والتأثير

أس-400 : يمتلك القدرة على إصابة أهداف تتراوح بين 250 و400 كيلومتر، مما يعزز من قدرته على تغطية مساحات شاسعة في مجالات الدفاع الجوي.

: يمتلك القدرة على إصابة أهداف تتراوح بين 250 و400 كيلومتر، مما يعزز من قدرته على تغطية مساحات شاسعة في مجالات الدفاع الجوي. ثاد: يُعرف بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 150 كيلومتر، وهو مصمم لاعتراض التهديدات في مراحلها النهائية، مما يجعله فعالاً ضد الصواريخ الباليستية.

4. مرونة التشغيل

أس-400 : يمكن تزويده بأنواع مختلفة من الصواريخ لتلبية مهام وأهداف متعددة، ما يمنحه ميزة كبيرة في تنويع الاستجابة.

: يمكن تزويده بأنواع مختلفة من الصواريخ لتلبية مهام وأهداف متعددة، ما يمنحه ميزة كبيرة في تنويع الاستجابة. ثاد: يتمتع بمرونة التشغيل حيث يمكن نشره بشكل متنقل، لكنه يعتمد على القوات الأمريكية لإدارته، مما قد يحد من استخدامه الفوري من قبل الدول الحليفة.

جنود الجيش الأمريكي ينصبون نظام الدفاع الصاروخي المسمى ”الدفاع الصاروخي على ارتفاعات عالية“ أو ”ثاد“ في ملعب للغولف في سيونغجو، كوريا الجنوبية، الخميس 27 أبريل 2017 Shon Hyung-joo/AP

5. التحديات والنقاط الضعيفة