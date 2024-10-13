أي نظام دفاعي أكثر فعالية: هل هو "أس-400" الروسي أم "ثاد" الأمريكي؟

بقلم: يورونيوز
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مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، أعلنت الولايات المتحدة عن قرارها نشر منظومة "ثاد" في إسرائيل، وفقاً لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء السبت.
انتقل إلى اختصارات الوصول
تأتي خطوة أمريكا بنشر منظومة "ثاد" في إسرائيل كجزء من جهودها لتعزيز قدرة إسرائيل الدفاعية، خاصة مع التوترات الحالية حول رد إسرائيلي محتمل على الهجمات الإيرانية الصاروخية الأخيرة.
بينما تتنافس القوى الكبرى لحماية أراضيها وحلفائها، يبقى السؤال المطروح: أي من هذه الأنظمة الدفاعية سيكون الأكثر فاعلية في مواجهة التهديدات المقبلة؟
1. التكلفة والقدرة التشغيلية
- أس-400: تبلغ تكلفة نظام "أس-400" 600 مليون دولار، ويتميز بقدرة عالية على مواجهة الطائرات المسيرة، ما يجعله نظامًا متكاملًا لمواجهة تهديدات متعددة.
- ثاد: تُقدَّر تكلفة نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" بحوالي مليار دولار، مما يجعله واحدًا من الأنظمة الدفاعية المكلفة. يتم تشغيل هذا النظام من قبل القوات الأمريكية، وهو مُصمَّم بشكل رئيسي لمواجهة التهديدات من الصواريخ الباليستية.
2. آلية العمل والتكنولوجيا
- أس-400: يعتمد على تقنية متطورة تتيح له رصد 300 هدف في وقت واحد، مع قدرة على تتبع 160 هدفاً وإطلاق 80 صاروخاً في آن واحد. يتيح له مدى رادار يصل إلى 600 كيلومتر وزمن تجهيز لا يتجاوز 5 دقائق.
- ثاد: يعتمد على تقنية التصادم المباشر (Hit-to-Kill) لتدمير الصواريخ المهاجمة في الجو، ويستطيع التصدي للصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى. يمتاز بنطاق دفاع واسع وقدرة على الاعتراض في المراحل النهائية من تحليق الصواريخ.
3. المدى والتأثير
- أس-400: يمتلك القدرة على إصابة أهداف تتراوح بين 250 و400 كيلومتر، مما يعزز من قدرته على تغطية مساحات شاسعة في مجالات الدفاع الجوي.
- ثاد: يُعرف بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 150 كيلومتر، وهو مصمم لاعتراض التهديدات في مراحلها النهائية، مما يجعله فعالاً ضد الصواريخ الباليستية.
4. مرونة التشغيل
- أس-400: يمكن تزويده بأنواع مختلفة من الصواريخ لتلبية مهام وأهداف متعددة، ما يمنحه ميزة كبيرة في تنويع الاستجابة.
- ثاد: يتمتع بمرونة التشغيل حيث يمكن نشره بشكل متنقل، لكنه يعتمد على القوات الأمريكية لإدارته، مما قد يحد من استخدامه الفوري من قبل الدول الحليفة.
5. التحديات والنقاط الضعيفة
- أس-400: رغم قدراته العالية، إلا أنه يمكن أن يكون هدفًا للهجمات المكثفة، مما يؤدي إلى إجهاده في حال تم استخدامه ضد عدد كبير من التهديدات.
- ثاد: بحاجة إلى 30 دقيقة لإعادة تجهيز كل عربة، مما قد يؤثر على قدرته على الاستجابة الفورية.
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