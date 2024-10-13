مصر وحوادث السكك الحديدية.. قاطرة تصطدم بقطار للمسافرين في صعيد مصر والحصيلة 20 جريحا

مواطنون مصريون يقفون قرب مكان حادث اصطدام قطار للمسافرين وسقوط عربتين في الماء أثناء توجه القطار إلى القاهرة. تاريخ: 13.10.2024 حقوق النشر  STR/AP
اصطدمت قاطرة الأحد بقطار للمسافرين جنوب مصر ما أدى لجرح 20 شخصا على الأقل بحسب مصدر رسمي. هذا الحادث الثاني هو الثاني الذي تشهده البلاد في شهر واحد وقد وقع في محافظة المنيا بصعيد مصر والواقعة على بعد 270 كلم جنوب القاهرة.

وقالت إدارة السكك الحديدية في بيان إن القاطرة اصطدمت بمؤخرة قطار للمسافرين كان متوجها للعاصمة القاهرة وقد سقطت عربتان داخل مجرى مائي مجاور. ويجري التحقيق في ملابسالت الحادثة لمعرفة حقيقة ما جرى.

بدورها أشارت وزارة الصحة إلى أن 20 شخصا على الأقل قد أصيبوا بجراح وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشيع حوادث القطارات في مصر نظرا للحالة المهترئة التي توجد عليها شبكة المواصلات عبر السكك الحديدية يضاف إليها سوء الإدارة أيضا. وكانت البلاد قد شهدت الشهر الماضي حادثا مماثلا في دلتا النيل ما خلف ثلاثة قتلى.

وكثيرا ما أعلنت أالسلطات في السنوات الأخيرة عزمها على تحسين ظروف النقل عبر السكك الحديددية. فقد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2018 إن المشروع يحتاج إلى مبلغ لا يقل 250 مليون جنيه مصري أو ما يعادل 8.13 مليار دولار لإصلاح الشبكة المهترئة للمواصلات عبر القطار.

مواضيع إضافية

صربيا: انهيار سقف محطة قطار في نوفي ساد يخلّف 13 قتيلا

سكان فلوريدا يحصون خسائر الإعصار ميلتون بانتظار إقرار الكونغرس حزمة مساعدات عاجلة

أي نظام دفاعي أكثر فعالية: هل هو "أس-400" الروسي أم "ثاد" الأمريكي؟