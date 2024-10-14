طريق "آهي" السريع في شينغيانغ الصينية: مناظر خلابة تخطف الأنظار

بقلم: يورونيوز

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ويبدو الطريق الواقع في جبال ألتاي والذي يحمل اسم ”أجمل طريق سريع ذاتي القيادة في شينغيانغ“ وكأنه ”معرض للوحات الزيتية“. وكان المسافرون والتجار طيلة عقود من الزمن، إن لم يكن أكثر، يعبرون هذا الطريق الذي يربط شمال وجنوب شينغيانغ.

بالنسبة للزوار، يمنح الطريق ذو المناظر الساحرة فرصة فريدة لتجربة مشاهدة الفصول الأربعة في يوم واحد. وقد اجتذب افتتاح الطريق السريع العديد من الناس من جميع أنحاء الصين.

ومن أجل التعامل مع ذروة التدفق السياحي، أعدت السلطات في المنطقة حلولاً لتفادي الازدحام المروري، خصوصاً بعد أن اكتسبت الجولات البرية إلى غرب الصين جاذبية خاصّة.