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الباندا ري ري وشين شين يتهيآن لمغادرة اليابان والعودة إلى الصين

أنثى شبل الباندا العملاقة شيانغ شيانغ تسير في قفص خلال عرض صحفي في حدائق حيوان أوينو في طوكيو يوم الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017. ظهرت أنثى الباندا الصغيرة في عرض خاص أمام
أنثى شبل الباندا العملاقة شيانغ شيانغ تسير في قفص خلال عرض صحفي في حدائق حيوان أوينو في طوكيو يوم الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017. ظهرت أنثى الباندا الصغيرة في عرض خاص أمام Copyright Yoshikazu Tsuno/POOL/GAMMA-RAPHO
Copyright Yoshikazu Tsuno/POOL/GAMMA-RAPHO
بقلم:  Imen Oueslatiيورونيوز
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يستعد زوج من الباندا العملاقة في حديقة حيوان في طوكيو للعودة إلى الصين، ومن المقرر أن يتم ذلك في أواخر شهر أيلول / سبتمبر.

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ري ري وزوجته الأنثى شين شين، البالغان من العمر 19 عامًا، يقيمان في حديقة حيوان أوينو في طوكيو منذ عام 2011.

كان الزوجان مستعارين حتى فبراير 2026، لكن حكومة طوكيو والصين اتفقتا على أن يتم إرسالهما إلى وطنهما الأصلي بسبب عمرهما وحالتهما الصحية، وفقًا لما ذكرته الحديقة.

وسيخضع الزوجان للحجر الصحي حتى موعد مغادرتهما، مع مراقبة صحتهما عن كثب، كما سيتمكن الجمهور من رؤية الباندا في 28 أيلول / سبتمبر، قبل مغادرتهما اليابان.

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يشار إلى أنّ ري ري وشين شين، ولدا في محمية للباندا العملاقة في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، تمت إعارتهما إلى اليابان بموجب اتفاقية إيجار مدتها 10 سنوات، تم تمديدها لاحقًا.

ومن المنتظر أن تنتهي مدة إعارتهما في فبراير/شباط 2026، لكن اليابان والصين اتفقتا على أنه من الأفضل لهما العودة إلى وطنهما لتلقي العلاج قبل أن تتدهور صحتهما.

يشار إلى حديقة حيوان أوينو قد استقبلت أول حيوانات الباندا في عام 1972 من الصين احتفالاً بذكرى تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويقدر عدد حيوانات الباندا العملاقة المتبقية في البرية بحوالي 1860 باندا عملاقة، معظمها في غابات الخيزران في جبال الصين، وفقًا لمنظمة الصندوق العالمي للطبيعة.

المصادر الإضافية • أب

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