قتيل وعدد من الجرحى في حادث قطار بصعيد مصر

بقلم: يورونيوز

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وأشارت إدارة السكك الحديدية المصرية إلى أن القطار كان متوجها للقاهرة وقد سقطت عربتان في مجرى مائي مجاور. ويجري التحقيق في ملابسات الحادثة لمعرفة حقيقة ما جرى. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في بيان منفصل نقل 21 شخصًا على الأقل إلى المستشفيات، خرج منهم 19 شخصاً لاحقًا بعد تلقي العلاج.

ويُعتبر هذا الحادث الثاني الذي تشهده البلاد في شهر واحد وقد جرى في محافظة المنيا بصعيد مصر والواقعة على بعد 270 كلم جنوب القاهرة. وحوادث القطارات أمر شائع في مصر، حيث يعاني نظام السكك الحديدية القديم من سوء الإدارة، غير أن الحكومة أعلنت في السنوات الأخيرة أن خطة تحسين الشبكة السكك الحديدية تحتاج لمليارات الدولارات.