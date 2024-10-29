حافلة كهربائية تقتحم متجرًا وسط أوسلو.. إصابة السائق وثلاثة ركاب آخرين

تعرضت العاصمة النرويجية أوسلو اليوم لحادثة مفاجئة حيث اقتحمت حافلة كهربائية متجرًا في وسط المدينة، مما أدى إلى إصابة السائق وثلاثة أشخاص آخرين، وفقًا لبيان الشرطة.
وقد وقع الحادث بينما كان على متن الحافلة حوالي 20 راكبًا. وأظهرت الصور الملتقطة من موقع الحادث الحافلة الزرقاء وقد اخترقت واجهة متجر للحواسيب في الطابق الأرضي من مبنى مكون من أربعة طوابق وسط العاصمة النرويجية.
وذكرت الشرطة في بيان لها: "نعمل حاليًا على تقييم حجم الأضرار، حيث تأثرت المتاجر والبنية التحتية بشكل كبير".
وعلى الفور، تواجدت فرق الإنقاذ في الموقع، حيث تم إغلاق المنطقة المحيطة كإجراء احترازي، وتم إخلاء المبنى بالكامل لضمان سلامة العامة والتأكد من عدم وجود أضرار هيكلية قد تشكل خطرًا.